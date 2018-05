Viele Bestleistungen zu Beginn der Freiluftsaison

Holger Franke

Eisenhüttenstadt (Hagen Bernard) Die Leichtathleten der BSG Stahl Eisenhüttenstadt haben bei der Bahn-Eröffnung des SC Frankfurt vier erste, sieben zweite und sechs dritte Plätze belegt. Nach dem vor einer Woche das erstes Eisenhüttenstädter Abendsportfest stattgefunden hat, ging es für 20 Athleten der BSG Stahl nach Frankfurt. Nach zuletzt recht guten Trainingsleistungen sollte das auch im Wettkampf umgesetzt werde.

Die kleinsten Sportler der U8 und U10 gingen an diesem Tag in einen Mehrkampf. So war es in der U8 der 30-Meter-Sprint, Heuler-Weitwurf, Zonen-Weitsprung und der Stadioncross. Rosa Bahro konnte sich hier den ersten Platz erkämpfen und für Leni Sonnenburg wurde es die Bronzemedaille. Abgerundet wurde das Abschneiden durch einen zehnten Platz für Phio Maschke und Platz 12 für Charlotte Liefländer.

In der U10 erfolgte der Mehrkampf im 50-Meter-Sprint, 400-Meter-Lauf, Weitsprung und Heuler-Weitwurf. Wie schon vor einer Woche zeigte Alea Bahro in der W9 eine tadellose Leistung und erkämpfte die Goldmedaille. Die Jungen der M9 standen dem nicht nach und konnten sich über Silber für Dean Maschke und Bronze für Emil Gliese über gleich zwei Podestplatzierungen freuen. Für Amy Maria Manig (W8) und Matthias Schmidt (M9) ist es im Mehrkampf der zehnte Platz geworden.

Ab der Altersklasse U10 ging es in den Einzeldisziplinen weiter. Im Speerwurf der M15 zeigte Nils Albrecht nach längerer Krankheitspause aufsteigende Form. Mit 60,56 Metern zeigte er erstmals in diesem Jahr, das zu den Deutschen Meisterschaften diesen Sommer mit ihm zu rechnen ist. Ein weiteres wertvolles Ergebnis sind in der W11 die 7,55 Sekunden über die 50 Meter von Lena Marie Luft als Siegerin. Im Vorlauf mit 7,64 Sekunden schon sehr schnell, legte sie im Finale noch mal zu und siegte deutlich vor Nadja Farmand (SV Elektronik Hohen Neuendorf/7,77 s). Abgerundet wurde ihr Abschneiden noch durch den dritten Platz im Ballwurf mit 36,50 Metern. Es siegte Carlotta Hanke (Hohen Neuendorf) mit 39,00 Metern.

Gute Verbesserungen sind aus Eisenhüttenstädter Sicht auch über die 60-Meter-Hürden zu sehen. Trat in der W12 Lara Maria Sdorra als Landes-Hallenmeisterin an, so reichte eine neue Bestzeit von 10,66 Sekunden nur zum zweiten Platz hinter Romy Rösler (Gaselan Fürstenwalde) in 10,51 Sekunden. Trotzdem konnte sie weiter gute Platzierungen und Bestleistungen mit nach Hause nehmen. Einen zweiten Platz über 75 Meter (10,73 s/Siegerin Johanna Schade-Herow (Chemie Guben) in 10,63 s) und Weitsprung (4,36 m/Siegerin Helena Kutz vom SC Frankfurt mit 4,40 m), sowie ein dritter Platz im Hochsprung (1,30 m/Siegerin Romy Rösler von der Gaselan Fürstenwalde in 1,35 m).

In der W13 zeigte Jule Sandke deutliche Verbesserungen in allen Bereichen. Über die 60-Meter-Hürden lief sie erstmals und gleich deutlich unter die elf Sekunden. Mit 10,78 s wurde sie Zweite hinter Laura Bernhard von der SG Vehlefanz (10,44 s). Hier zeigte auch Tabea Ziems eine Steigerung als Vierte auf 11,50 Sekunden. Beide verbesserten sich auch im Weitsprung. Jule Sandke sprang ohne das Brett zu treffen 4,49 Meter weit (2. Platz hinter Annalena Trapp von der LG Uckermark-Barnim (4,59 m)) und Tabea Ziems sprang erstmals im Wettkampf über vier Meter und das gleich sechs Mal. 4,26 Meter bedeuteten den vierten Platz. Beide traten auch im Stoß und Wurf an. Jule Sandke stieß die Kugel erstmals im Wettkampf mit der Drehstoßtechnik aus 6/4 Drehungen nach 4/4 Drehungen im Winter. Das absolvierte sie recht sicher. Mit 8,00 Metern ging es auf den zweiten Platz hinter Filippa Bräuer (RSV Mellensee) mit 8,26 Meter. Tabea Ziems startete im Speerwurf wieder in der älteren W14 mit dem schwereren 500-Gramm-Speer. 29,09 Meter wurden mit der Bronzemedaille belohnt. Es gewann die ein Jahr ältere Fürstenwalderin Libby Buder mit 33,93 Meter.

Max Erhardt (M10) zeigte bei seinem ersten größeren Wettkampf sein gutes Potenzial. Über die 800 Meter mit 3:03,78 Minuten auf dem dritten Platz, waren seine beiden vierten Plätze umso erfreulicher. Im Weitsprung zeigte er sein gutes Sprungvermögen mit 4,14 Meter und der Ball flog auf 36,5 Meter. Im 50-Meter-Finale konnte er sich auf 8,09 Sekunden steigern und wurde Fünfter.

Einen weiteren guten Ballwurf zeigte in der selben Altersklasse Leonard Daum mit dem sechsten Platz und 34, 5 Meter. Ihren zweiten Wettkampf überhaupt bestritt in der W10 Marie Holland. Sie konnte sich im 50-Meter-Finale mit 8,48 Sekunden und dem vierten Platz behaupten.

Die für den LC Cottbus startende Eisenhüttenstädterin Beate Bernard (W15) gewann ohne Konkurrentinnen den 300-Meter-Lauf (46,73 s). Sie bestritt diesen Wettbewerb aus dem vollen Training. (hf/hb)