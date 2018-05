Erster Heim-Dreier seit Ende Februar

Kai Beißer

Woltersdorf (MOZ) Ein eminent wichtiger Heimsieg gelang dem SV Woltersdorf in der Fußball-Landesklasse Ost. Das 1:0 gegen Blau-Weiss Markendorf war der erste Dreier nach fünf sieglosen Partien und der erste volle Erfolg auf dem Sportplatz An den Fuchsbergen seit dem 4:1 gegen den Müllroser SV Ende Februar. Trainer Carsten Knäfel lobte die Mannschaft für eine „konzentrierte Leistung und eine spielerische Steigerung. Wir haben hinten sehr sicher gestanden, sind in Führung gegangen und haben uns mit dem Sieg am Ende auch endlich mal wieder belohnt.“

Die Gäste aus dem Frankfurter Westen waren personell arg gebeutelt, hatten etliche A-Junioren und Akteure der Ü 35 im Kader. Die Defensive stand aber recht ordentlich, vorn dagegen kochten die Blau-Weissen auf Sparflamme. Die Randberliner waren offensiv präsenter und kamen nicht ganz zufällig durch Kapitän Thomas Döring zum Führungstreffer, der einen schönen Spielzug veredelte, als er den Ball nach einer Flanke im Strafraum annahm und trocken abzog (35.).

In Hälfte 2 machten beiden Teams die vorsommerlichen Temperaturen zu schaffen. Die Gastgeber wollten die Entscheidung, scheiterten aber an der Markendorfer Abwehr. Die Gäste wiederum verstärkten ihre Bemühungen, brachten jedoch auch nichts Zählbares zustande.

Am Ende standen beim SVW die Null „und natürlich ein ganz wichtiger Sieg, vor allem auch für die Moral“, wie Knäfel unterstrich. Am Sonnabend geht es für den Tabellen-14. zum -zehnten FSV Luckenwalde II, am Mittwoch kommt die SG Bruchmühle als Siebter nach Woltersdorf. Aus diesen beiden Spielen sollen möglichst vier Punkte her, „denn den MTV Wünsdorf und den Storkower SC wollen wir möglichst noch überholen“, gibt der Trainer die Zielstellung vor. Das Duo rangiert einen bzw. zwei Zähler vor den Randberlinern, die übrigens trotz des 1:0 über die Markendorfer weiter das zweitschlechteste Heimteam der Liga sind.