Den Spitzenreiter gestürzt

Helmut Musick

Beeskow (MOZ) Die Aufholjagd geht weiter: Die Fußballer von Preußen Beeskow haben sich auch vom Tabellenführer der Landesklasse Ost nicht stoppen lassen, sind nach dem 4:3 (1:2) gegen die SG Großziethen neun Spiele in Folge ohne Niederlage – und mehr denn je auf Tuchfühlung zur Spitze.

Sieben Tore, gut 200 Zuschauer, ein 0:2-Rückstand und am Ende dennoch ein Sieg für die Gastgeber – das Nachholspiel am Maifeiertag hatte alle Zutaten für ein wahres Fußballfest.

Bereits nach einer Viertelstunde sahen sich die Beeskower in Rückstand: Christopher Kling war kurz vor dem Strafraum steil angespielt worden und verwandelte flach zur 1:0-Führung für die Gäste. Diese machten weiter Druck, die heimischen Preußen kamen nur schwer in Tritt und konnten vorerst keine nennenswerten Akzente setzen. Abermals war es Kling, der eine Flanke am langen Pfosten nur knapp verpasste (28.). Und Mason Billerbeck setzte nach einem schnellen Freistoß den Ball an die Latte des Beeskower Tores (37.). Kurz darauf aber passierte es: Robert Heinrich jagte einen Freistoß aus halblinker Position zum 2:0 ins obere Eck. Im Anschluss vergab wiederum Kling, der über den Kasten von Sebastian Schmidt schoss (40.).

Die Beeskower Mannschaft rappelt sich jedoch auf und war bemüht, noch vor dem Seitenwechsel wenigstens den Anschluss herzustellen. Was in der 43. Minute auch gelang: David Stark setzte sich prima durch, passte nach innen, wo Max Rosengart zur Stelle war und die Kugel unter die Latte jagte. Unmittelbar vor der Pause verpasste der Schützte einen Freistoß von Stark nur knapp.

Trainer Robert Fröhlich suchte mit einem Doppel-Wechsel das Blatt zu wenden. Mit druckvollem Angriffsspiel und schönen Kombinationen erarbeiteten sich Gastgeber denn auch zunehmend ein optisches Übergewicht. Einen Kopfball von Uwe Borrasch konnte Gäste-Keeper Andreas Aßmann noch parieren (59.), mit dem nächsten Angriff gelang dem eingewechselten Oliver Jakopaschke aber der Ausgleich. Nach einer schönen Flanke über die gesamte Großziethener Abwehr vollstreckte er flach ins lange Eck. Allerdings verletzte sich der Torschütze bei dieser Aktion so schwer, dass er ausgewechselt werden musste.

Die Preußen-Mannen um Kapitän Jan Röhle wollten sich mit einem Punkt nicht zufrieden geben. Borrasch verpasste zweimal die Führung (64., 68.), einen mustergültigen Konter aber schloss Rene Margraff zum 3:2 ab (71.). Und als der Gegner noch benommen wirkte, setzte Uwe Borrasch mit dem 4:2 einen drauf (74.). Stark vergab die endgültige Entscheidung, als er allein vor dem Großziethener Keeper auftauchte (77.). So versuchten die Gäste noch einmal alles, beorderten den erfahrenen Bernd Hecker aus der Abwehr in die Angriffsspitze. Mehr als der Anschlusstreffer durch Mirco Köhler gelang ihnen aber nicht mehr (83.).

Beeskows Trainer Fröhlich war nach der spektakulären Wende natürlich erleichtert: „Die Mannschaft hat sich nach einer bravourösen Aufholjagd belohnt, zumal wir neben Michael Ulbrich heute auch noch Peter Lassek ersetzen mussten. Es spricht aber für den Zusammenhalt des gesamten Teams, dass wir dieses Spitzenspiel vor einer großartigen Zuschauerkulisse noch drehen konnten. Ich bin stolz auf meine Jungs.“

Großziethens Routinier, der 40-jährige Hecker, zog ernüchtert Bilanz: „Obwohl ich vor den schnellen Beeskower Außen um David Stark gewarnt habe, haben wir uns nicht clever genug angestellt. Die Preußen haben verdient gewonnen.“

Da der VfB Trebbin sein Nachholspiel am Dienstag gewann – 2:1 bei der SG Niederlehme –, übernahm der starke Aufsteiger wieder die Tabellenführung. Einen Punkt vor den Großziethenern und drei vor den Beeskowern, die allerdings bereits eine Partie mehr zu Buche stehen haben. Am Sonnabend kommt es in Trebbin zum vielleicht schon vorentscheidenden Duell: Sollte der Gastgeber die Preußen besiegen, lägen diese wieder sechs Zähler zurück. Im Falle eines Beeskower Auswärtssieges aber würde der Kampf um Meisterschaft und Landesliga-Aufstieg eine vor Wochen noch undenkbare Zuspitzung erfahren.