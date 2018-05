Gitta Dietrich

Prenzlau (MOZ) Nach einem brutalen Übergriff auf zwei Männer am 23. April in Prenzlau (Uckermark), bei dem einer der beiden schwer verletzt wurde, sind jetzt vier Tatverdächtige ermittelt worden. Das berichtet die Brandenburger Polizei via Twitter. Der Haupttäter sitze bereits in Untersuchungshaft.