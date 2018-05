Polizei entdeckt toten Mann in Garage

Odin Tietsche

Löwenberg (MOZ) Einen traurigen Fund machten Polizisten am Donnerstagmittag in der Granseer Straße in Löwenberg. Dort entdeckten sie in einer Garage einen leblosen Mann.

Der Arbeitgeber des 58-Jährigen hatte sich am Morgen bei der Polizei gemeldet, da der Mann, der als äußerst zuverlässig galt, nicht zur Arbeit erschienen war. Da Anrufe in den Krankenhäusern der Region sowie bei Freunden und Verwandten des Mannes keine Anhaltspunkte zu seinem Aufenthaltsort brachten, fuhr die Polizei zu dem Wohnhaus des Vermissten.

Da im Haus selbst niemand auf das Klopfen und Klingeln der Beamten reagierte und die Polizisten daraufhin vermuteten, dass sich der 58-Jährige in einer hilflosen Situation im Haus befinden könnte, öffneten die hinzugerufenen Feuerwehrkameraden die Tür. Auch ein Rettungssanitäter wurde zum Wohnhaus bestellt.

Da die Beamten in der Wohnung jedoch niemanden antrafen, suchten sie in der Garage nach dem Vermissten – und entdeckten dort den Mann leblos in seinem Auto. Jegliche Rettungsversuche kamen zu spät, der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. „Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen, es gibt keinerlei Hinweise auf eine Gewalteinwirkung“, teilte Polizeisprecher Toralf Reinhardt auf Nachfrage mit. Der Leichnam wurde durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt.