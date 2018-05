Anschlussstelle Stolpe bleibt gesperrt

Jürgen Liebezeit

Stolpe (MOZ) Die Bauarbeiten an der L 171 durch Hohen Neuendorf und an der Anschlusstelle Stolpe verzögern sich. Im Zuge der Sanierung der Landesstraße bleibt die Zu- und Abfahrt der Anschlussstelle Stolpe an der Richtungsfahrbahn Berlin – Autobahndreieck Oranienburg (Richtung Norden) aus bauorganisatorischen Gründen voraussichtlich noch bis Mittwoch, 9. Mai gesperrt. Das teilte das Landesamt für Straßenwesen auf Nachfrage am Donnerstag mit. Die Umleitung führt über den Rastplatz „Stolper Heide“. Am Donnerstag war sie aber zeitweise gesperrt.

Ursprünglich sollten die Arbeiten am 2. Mai beendet werden.