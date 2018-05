Hexen gucken zum Havelland

René Wernitz

Brandenburg/Havelland (MOZ) Eine Laune der Geografie und eine Laune der Geschichte? In der Walpurgisnacht offenbarte sich ganz heimlich ein Phänomen, das wohl an Hexerei grenzt. Wenn nämlich nach durchtanzter Nacht die Hexen auf dem Brocken im Harz den ersten Sonnenstrahl erblicken, sehen sie gleichsam in Richtung der Domstadt Magdeburg und darüber hinaus zum Havelland. Ganz genau genommen, dahin, wo am 30. April auch Hexen tanzen – zur Domstadt Brandenburg an der Havel.

Denn die Sonne geht laut Angaben auf der Webseite www.timeanddate.de am 1. Mai jeden Jahres vom Brocken aus gesehen bei 64. Grad auf. Der Nullpunkt liegt dabei im Norden. Mit der Entfernungsmessfunktion auf Google.Earth lässt sich die Richtung nach Brandenburg an der Havel per Linie darstellen, deren Richtung sodann mit einem Winkelmesser ermittelt werden kann. Die Google.Earth-Linie bezieht die Erdkrümmung mit ein. 64 Grad bedeuten schnurstracks Richtung Brandenburg an der Havel – über St. Johannis zum Dom St. Peter und Paul.

Es mutet sonderbar an, wenn ausgerechnet in der Harz fernen Stadt ein Brauch gepflegt wird, der bis auf eine Teilhabe im mittelmärkischen Beetzsee-Dorf Butzow sonst unbekannt ist. Tatsächlich hat der Hexenabend gewisse Tradition, die wohl aber nicht vor das Jahr 1900 zurück reicht. Generationen haben sich als Kinder zu Walpurgis als Hexen verkleidet und zogen nach Süßigkeiten fragend von Haus zu Haus. Die Kinder früher kleideten sich noch wie klassische Brockenhexen, die es damals als Souvenir im Harz gab. Ein Buckel war daher ebenso obligatorisch wie ein Kopftuch. Durch teils aufwendige Maskerade muten heute die Hexen auf dem Brocken und an der Havel moderner an. So auch wieder am Montag. Im Slawendorf der Stadt gab es erneut sogar einen zentralen Hexenabend. Wieso dieser Brauch in dieser Havelstadt existiert, ist ein Rätsel.

Es ist übrigens nicht möglich, vom Brocken aus bis nach Brandenburg an der Havel zu schauen. Denn von 1.140 Meter Höhe geblickt, ist der Horizont etwa 120 Kilometer entfernt. Die Stadt liegt aber fast 150 Kilometer Luftlinie entfernt und daher weit hinter dem Brocken-Horizont. Auch für Hexen dürfte die Distanz nicht zu überschauen sein.

Im Zusammenhang mit Frauen, denen geradezu magische Fähigkeiten zugeschrieben werden, ist es eine ebenso durchaus erwähnenswerte Tatsache, dass es im einstigen Siedlungsgebiet des germanischen Stammes der Semnonen berühmte Seherinnen gab. Der Stamm bevölkerte den Elb-Havel-Winkel, das Havelland und vermutlich weitere Gegenden in Richtung Osten. Ihm wird ein Zentralheiligtum zugeschrieben, der sogenannte Heilige Hain der Semnonen, der von Historikern irgendwo im Havelland vermutet wird - im Zootzen bei Friesack, im Krämer Forst etwas nordöstlich Berlins und sogar auf dem Marienberg in Brandenburg an der Havel.

Die erste der Seherinnen wurde durch die römische Geschichtsschreibung überliefert. Sie soll sich im Jahr 9 vor Christus dem römischen Heerführer Drusus an der Elbe entgegen gestellt und ihm seinen Tod vorher gesagt haben. Das war zu Herrschaftszeiten von Kaiser Augustus. Drusus, Stiefsohn des Kaisers, starb tatsächlich alsbald, ohne den Fluss überquert zu haben. Der Name dieser Seherin ist nicht überliefert. Es heißt nur, sie sei von riesenhafter Gestalt gewesen. Die zweite Seherin, die es in die römische Geschichtsschreibung schaffte, heißt Ganna. Sie begleitete in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts den Semnonen-König Masyos zu einem Staatsbesuch beim römischen Kaiser Domitian, der von 51 bis 96 herrschte. Der Name der dritten Seherin ist indes auf einer Tonscherbe notiert, die auf der kultisch-spirituell aufgeladenen Nilinsel Elephantine in Oberägypten gefunden wurde: „Waluburg, Seherin aus dem Stamm der Semnonen“, so lautet die Übersetzung.

Kurios in dem Zusammenhang, dass es heutige Zeitgenossen gibt, die den Begriff Walpurgisnacht mit Waluburg in Verbindung bringen. Andere sagen, dass sich Walpurgis von einer Nonne des 8. Jahrhunderts herleitet. Jene Walburga wurde an einem 1. Mai heilig gesprochen. Ob von Waluburg oder von Walburga hergeleitet, ist tanzenden und Süßigkeiten sammelnden Hexen wohl ziemlich egal.