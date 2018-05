Unterdurchschnittlicher Organisationsgrad im Osten

Simone Weber

Rathenow Unter dem Motto „Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit“ rief der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in diesem Jahr zu deutschlandweiten Demonstrationen am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, auf. Seit 1990 feiert die Rathenower SPD den 1. Mai auf dem Schleusenplatz, rund um das Kurfürstendenkmal. Für den havelländischen Unterbezirksvorsitzenden, Martin Gorholt, entspricht auch „auskömmliche Bezahlung der Beschäftigten“, dem Motto, „damit sie von ihrer Arbeit auch ordentlich leben können.“ Dazu gehöre auch der Mindestlohn.

Bei seiner 2015 gesetzlich geregelten Einführung betrug der Mindestlohn 8,50 Euro pro Arbeitsstunde. Inzwischen liegt er bei 8,84 Euro. Zu wenig, meint man nicht nur bei der SPD. DennAltersarmut sei vorprogrammiert. Aktuell gibt es sogar eine Forderung nach Anhebung auf zwölf Euro. „Der Mindestlohn ist noch nicht überall durchgesetzt. Es gibt zu viele Ausnahmen und Verstöße. Unser zentrales Ziel ist, dies zu ändern“, so Gorholt.

Andererseits ist es augenfällig, wie weit die Schere bei der Bezahlung auseinander gehen kann, je nach dem, ob Arbeitgeber Tariflöhne zahlen oder nicht. Stichwort: Einzelhandel. Das zeigt sich insbesondere inOstdeutschland, wo der Organisationsgrad in Gewerkschaften noch immer unterdurchschnittlich ist. „Eine gerechtere Bezahlung ist weiterhin unser Ziel als SPD – gemeinsam mit starken Gewerkschaften. So müssen wir die Tarifgemeinschaft wieder herstellen, damit auch die Beschäftigten in den Betrieben in unserer Region gerechter bezahlt werden, so beispielsweise auch in den Rathenower Optischen Werken“, so Gorholt.

Der Ortsverband der Partei Die Linke hatte am Vormittag des 1. Mai zu traditionellen offenen Gesprächsrunde und Feierstunde in ihr Bürgerbüro im City-Center eingeladen. Dort konnte man neben Kommunalpolitikern auch Die-Linke-Parteichefin, im Hauptberuf Brandenburgs Arbeits- und Sozialministerin, antreffen und mit ihr ins Gespräch kommen. „Das Problem in der Diskussion um gerechte Bezahlung ist der zu geringe Organisationsgrad der Beschäftigten in Ostdeutschland. Da müssen wir die Arbeitnehmer stärken“, so Diana Golze. „Brandenburg braucht mehr Betriebsräte und mehr betriebliche Mitbestimmung. Die Arbeitsbelastungen steigen. Viele Unternehmen verlangen von ihren Beschäftigten immer mehr Leistung, Flexibilität und ständige Erreichbarkeit. Menschen brauchen aber geregelte Arbeitszeiten und Pausen, benötigen ausreichend Zeit für die Familie.“

In diesem Zusammenhang kritisierte Golze auch die Pläne der neuen Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag. „Sie will über eine Tariföffnungsklausel im Arbeitszeitgesetz Experimentierräume für tarifgebundene Unternehmen schaffen, so dass dann insbesondere die Höchstarbeitszeit wöchentlich flexibler regelbar werde. Das Arbeitszeitgesetz ist bereits jetzt ausreichend flexibel. Es darf nicht einseitig zu Lasten der Beschäftigten gelockert werden“, so die Linke-Politikerin.