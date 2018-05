Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Ein Schrei, wahrgenommen von mehreren Passagieren und einer Bahnbegleiterin, löste am späten Abend des 1. Mai einen Nothalt des in Richtung Berlin befindlichen ICE in Rathenow aus. Herbeigerufene Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Kreisstadt, Notarzt und Rettungsdienst sowie Polizei suchten am Bahnhof den Zug nach Spuren eines Menschen oder Tieres in Not ab.

„Bei der Kontrolle konnten wir jedoch nichts feststellen“, berichtet der Ortswehrführer der Rathenower Stadtwache, Oliver Lienig. Nach dem Entschluss in Rathenow unplanmäßig zu halten, ist die Alarmierung bei der Wehr am Dienstag um 22.43 Uhr eingegangen. Der darauf folgende Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst dauerte zirka eine halbe Stunde. 20 Kameraden waren bei der Suche beteiligt.