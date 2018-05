Gliencke bekommt erste Bikesharing-Station in Brandenburg

Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Eine schnelle und umweltfreundliche Alternative zum täglichen Stau wird seit Donnerstag in Glienicke angeboten. Im Ort ist die erste Bikesharing-Station Brandenburgs eröffnet worden.

Der chinesische Fahrradverleiher „mobike“ hat 42 markante Räder in Glienicke abgestellt. Jeweils vier weitere Räder stehen an den S-Bahnhöfen Frohnau und Hermsdorf. Zum Start gibt es vier Parkplätze: am Rathaus, am Dorfteich, in der Sonnengalerie und an der Kirche. Die ausgeliehenen Räder müssen dort aber nicht wieder geparkt werden. Sie können fast überall in Berlin oder in Glienicke wieder abgestellt werden, wenn die allgemeinen Verkehrsregeln eingehalten werden.

„Es ist einen Versuch wert“, sagte Gemeindevertreter Jörg Rathmer, der das Unternehmen für Glienicke gewinnen konnte. Der FDP-Politiker kam dann auch prompt mit dem Leihfahrrad zur Eröffnung der Station am Rathaus. „Es fährt sich nicht schlecht“, lautete sein erstes Urteil. Gewöhnungsbedürftig seien allerdings die Vollgummiräder und der starre Korb am Lenkrad, der sich in den Kurven eben nicht wie üblich mitbewegt. „Daran kann ich mich dran gewöhnen.“ Rathmer räumt aber ein, dass die Dreigang-Fahrräder mit den organgefarbenen Speichen für längere Touren nicht optimal seien. „Aber für die Fahrt zum S-Bahnhof ist es geeignet“, sagte er nach seinem Test.

Rathmer hofft ebenso wie Bürgermeister Hans Günther Oberlack (FDP), dass die Glienicker das Angebot als Alternative zum verpassten Bus oder gar zum eigenen Auto wahrnehmen. Sein Heimatort leide immer stärker unter dem motorisierten Individualverkehr. Ähnlich lautet auch die Philosophie des Anbieters: „Wir ergänzen den öffentlichen Nahverkehr“, erklärte Deutschland-Manager Jimmy Cliff.

Das Prozedere zum Ausleihen ist für geübte Handynutzer mit Internetzugang relativ einfach. Wer ein Fahrrad, das über GPS geortet wird, mieten möchte, kann das über eine App erledigen. Quasi ferngesteuert wird das Fahrradschloss geöffnet und abgerechnet. Die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte, Sofortüberweisung oder über ein Guthaben. Zuerst wird zudem einmalig eine Kaution in Höhe von zwei Euro abgebucht. Eine Fahrt kostet alle 20 Minuten je nach Fahrradgröße zwischen 50 Cent und einem Euro. Das ist günstiger als ein BVG-Ticket zum S-Bahnhof.

Bei der Registrierung wird laut „mobike“ lediglich die Handynummer benötigt. Weitere persönliche Angaben seien nicht erforderlich. Die Weitergabe der Kundendaten an Drittanbieter schloss der Berliner Betriebsleiter Max Springer auf Nachfrage aus. „Uns interessieren nur die Fahrraddaten.“ Ein Nutzerprofil werde nicht angelegt, eher ein „Radprofil“.

Bei der Demonstration am Donnerstagmorgen funktionierte das System nur unzureichend. Manche Räder ließen sich erst nach mehrmaligen Versuchen öffnen. Manager Cliff erklärte das mit dem langsamen Internet und einem aktuellen Software-Update. Im Sommer will „mobike“ auch elektrogetriebene Exemplare anbieten – nicht nur in Glienicke.

Dass „mobike“ – nach eigenen Angaben mit neun Millionen Fahrrädern weltweit der größte Bikesharing-Anbieter – sich für Glienicke interessiert, liegt an der geografischen Lage. Der Ort grenzt unmittelbar an Berlin, hat aber keinen eigenen S-Bahnhof. Trotzdem ist nach Recherchen von Rathmer die Bevölkerungsdichte in Glienicke größer als in Peking. Das verspricht viele potenzielle Kunden.

Wie lange der märkische Pilotversuch dauern wird, konnte Jimmy Cliff nicht sagen. „Wir analysieren täglich das Nutzerverhalten und können deshalb entsprechend schnell reagieren“, erklärte er. „Nach einigen Wochen wissen wir genau Bescheid.“