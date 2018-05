Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Der ehemalige Neuruppiner Tiefbauamtsleiter Manfred „Minna“ Krell ist in der vergangenen Woche gestorben. Der 77-Jährige hatte zuvor mit einer Krebserkrankung gerungen. „Die Stadt hat Minna viel zu verdanken, weil er sie nach der Wende rasant vorangebracht hat. Er hat es in Rekordzeit geschafft, das Gewerbegebiet in Treskow zu erschließen. Während andere Golfplätze gebaut haben, konnte Neuruppin so Investoren anlocken“, sagte Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) zum Tode Krells. „Minna hat den Tiefbau in der Stadt geprägt. Auch nach seinem Ausscheiden haben wir noch oft bei ihm angerufen. Denn er kannte jedes Rohr in der Stadt.“ Bis 2001 hatte Krell das Tiefbauamt geleitet. Auch danach hatte er sich aber zu wichtigen Bauvorhaben positioniert – etwa zur umstrittenen Verkleinerung des Kreisels an der L16/B167 oder auch dem geplanten Brückenneubau in Molchow. „Er war weiterhin ein unruhiger Geist, der auch oft die Stadtverwaltung kritisiert hat. Er ließ sich von niemandem beirren. Das hat ihn ausgezeichnet. Er war auf seine Art und Weise ein liebenswerter Brocken. Man konnte sich immer auf ihn verlassen“, so Golde.

Krell war auch im Sport aktiv. Bei fast jedem Heimspiel der ersten Fußball-Männermannschaft des MSV war er dabei. Über viele Jahre hatte er auch den Parzivalcup ausgerichtet, für den er Traditionsmannschaften zusammenstellte, die im Winter in der Halle aufeinandertrafen.