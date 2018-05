Künstler Hohl-Stein eröffnet Parzival-Ausstellung in der Pfarrkirche

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Der Parzival steht schon bereit. Kleiner zwar als sein Pendant am See, aber dafür sehr gut in den Mittelpunkt gerückt – nämlich genau auf der Bühne in der Neuruppiner Kulturkirche. Dort bereitete Künstler Matthias Zágon Hohl-Stein am Donnerstag die neue Ausstellung rund um sein wohl bekanntestes Werk vor: den Parzival am See. Dieser steht jetzt seit genau 20 Jahren. Aus diesem Anlass wird heute Abend die Exposition in der Pfarrkirche eröffnet.

Matthias Zágon Hohl-Stein ist es wichtig zu zeigen, dass sein Parzival in der Gegenwart angekommen ist. Daher präsentiert er derzeit in der Neuruppiner Galerie am Bollwerk, wie es dazu kam, dass die Figur an der Seepromenade steht. Die Ausstellung in der Pfarrkirche soll ab heute zeigen, dass der Parzival auch ein wichtiges Thema für die Gegenwart ist. Der Künstler hat etliche Fotografen gefunden, die sich der Skulptur angenommen haben. Einige davon stammen aus der Region, andere aus Berlin. Die Suche übers Internet hat geholfen, viele verschiedene Perspektiven auf den Parzival am Ruppiner See zu finden, schildert Matthias Zágon Hohl-Stein. Insgesamt 47 Fotos werden ab heute in der Pfarrkirche zu sehen sein.

In der Mitte des Ganzen thront besagter kleiner Parzival. Diese Skulptur steht sonst auf dem Karwer Grundstück von Matthias Zágon Hohl-Stein. Bis zum 31. Mai, dem letzten Tag der Ausstellung, wird sie jedoch ihren Platz im Stadtzentrum behalten.

Nicht nur die vielen Fotos vom Parzival, sondern auch ein Buch zum Thema wird Matthias Zágon Hohl-Stein am heutigen Abend der Öffentlichkeit präsentieren. Seit rund einem Vierteljahr hat er an dieser Publikation gearbeitet. Erst vor zwei Tagen erhielt der Künstler selbst das Werk mit dem Titel „Parzival am See – Skulptur von Matthias Zágon Hohl-Stein“. Ab dem morgigen Sonnabend wird es im Handel und in der Galerie am Bollwerk erhältlich sein. Auf rund 80 Seiten erfahren Leser darin alles, was es über das bekannte Kunstwerk zu wissen gibt. Einzelne Kapitel befassen sich mit der Entstehung, dem Bau, den künstlerischen Vorarbeiten, aber auch der Historie, dem Kunstgarten in der Alten Schäferei in Karwe und den verschiedenen Entstehungsorten des Parzival. Neuruppiner Meinungen bilden den Abschluss des neuen Buches.

Den Fotos und der Veröffentlichung will Matthias Zágon Hohl-Stein einen würdigen Rahmen geben. Daher ist zur Vernissage, die heute um 19 Uhr beginnt, auch ein Programm geplant. Begrüßungsworte, unter anderem von Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin), sind ebenso vorgesehen wie Tanzvorführungen und eine Talkrunde, die von kleinen Filmausschnitten begleitet wird. Diese schließt dann wieder den Bogen zur Entstehung des Parzival. Schließlich beeinflusste eine solche Talkrunde vor 20 Jahren, wie die Parzival-Idee letztlich umgesetzt wurde.