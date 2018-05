Sozialdezernent bewirbt sich in Pforzheim

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Überraschung kurz vor der Landratswahl: Der langjährige Sozialdezernent der Kreisverwaltung Frank Fillbrunn (FDP) will die Uckermark verlassen. In seiner Behörde ist das bislang fast unbekannt geblieben. Der 58-Jährige hat sich am Dienstag in der Stadt Pforzheim offiziell für den Posten des Sozialbürgermeisters beworben. Die Stelle soll neu besetzt werden. Es liegen weitere Bewerbungen vor.

Fillbrunns Amtszeit in der Uckermark endet in diesem Herbst. Er war von Landrat Dietmar Schulze vor acht Jahren für den Posten aufgrund seiner eigenen Bewerbung vorgeschlagen worden. Seitdem gehören Sozialamt, Jobcenter, Jugendamt und weitere große wie auch schwierige Gebiete der Verwaltung in seinen Verantwortungsbereich.

„Ich will hier nicht unbedingt weg“, sagt Fillbrunn. „Aber in Pforzheim bieten sich auch andere Herausforderungen.“ Er habe schon seit einiger Zeit darüber nachgedacht, konkreter nach Ostern, und sich nun in dieser Woche entschieden. „Ich arbeite aber nach wie vor sehr gerne hier und komme auch gut mit allen Parteien aus“, betont der Jurist.

Die offiziellen Vorstellungen der Bürgermeister-Bewerber in Pforzheim laufen noch (die Stelle ist etwa gleichrangig mit der bisherigen in der Uckermark). Es ist also noch alles offen. Sollte er den Posten bekommen, würde er mit seiner Frau aus Brandenburg wegziehen, wo er ein Haus bei Oranienburg besitzt. Pforzheim liegt etwa eine Autostunde von seinem Geburtsort Heidelberg entfernt.

Landrat Dietmar Schulze (SPD) ist bereits über die Bewerbung informiert. Fillbrunns Amtszeit laufe bald ab, da sei möglicherweise auch eine gewisse Unsicherheit im Spiel, so seine Reaktion auf den persönlichen Veränderungswunsch. Die Wahlbeamten hängen vom alleinigen Vorschlagsrecht des jeweiligen Landrats ab. Der Kreistag wählt dann erst im Anschluss.

Der Dezernent hat ein langes Verwaltungsleben hinter sich, war bereits in Sozialbereichen in verschiedenen Kommunen mehrerer Bundesländer tätig, bevor es ihn vor acht Jahren in die Uckermark verschlagen hatte. Damals war er schnurstracks ins Amt gekommen. Damit hatte die FDP, die seitdem gemeinsam mit den Linken und der SPD dem Landrat die Mehrheiten im Kreistag sichert, einen wichtigen Mann in der Verwaltungsspitze.

Sein bisheriger Posten würde vermutlich nach Ablauf der Amtszeit ohnehin öffentlich ausgeschrieben, wie das bei allen Wahlbeamten üblich ist.