Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Eine Zeugin rief am Mittwochmittag die Polizei, weil sie sah, wie ein Opel-Fahrer in der Döberitzer Straße in Falkensee gegen eine Straßenlaterne, ein Verkehrsschild und eine Mülltonne gefahren ist. Die angefahrene Laterne stürzte um und beschädigte dabei ein parkendes Auto. Die Polizei konnte das Unfallauto in der Rotkehlchenstraße stoppen, der 55-jährige Fahrer pustete sich auf 1,6 Promille.