Dietrich Garstka gestorben

Stephanie Lubasch

Storkow/Essen (MOZ) Dietrich Garstka ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb der Autor des Buches „Das schweigende Klassenzimmer“ bereits am 18. April nach langer, schwerer Krankheit.

Garstka, 1939 in Berlin geboren, gehörte zu den Abiturienten, die 1956 nach spontanen Schweigeminuten für die Opfer des Ungarnaufstandes trotz großen politischen Druckes zusammenhielten und von ihrer Schule in Storkow (heute Landkreis Oder-Spree) flogen. Am Ende flüchtete fast die ganze Klasse in den Westen. Im Jahre 2006 veröffentlichte der mittlerweile in Essen lebende Gymnasiallehrer und Dozent ein Buch über diese Begebenheit, das 2017 von Lars Kraume verfilmt wurde. Bei der Premiere des in großen Teilen in Eisenhüttenstadt gedrehten Streifens im Februar bei der Berlinale war auch Garstka dabei.

Die Verbundenheit zu seiner Heimat ist nie abgerissen. Wiederholt war Garstka, der zuletzt als Dozent an der Volkshochschule Essen arbeitete, nach der Wende in Storkow zu Besuch und bezog sogar regelmäßig die Lokalausgabe der „Märkischen Oderzeitung“.