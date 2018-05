Anwohner müssen tiefer in die Tasche greifen

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Schon seit mehreren Wochen dürfte im Rathaus bekannt sein, dass die Sanierung des letzten Bauabschnitts im Heideweg deutlich teurer wird. Doch die Grundstücksbesitzer zwischen Fontane- und Waldstraße, die 70 Prozent der Kosten zu tragen haben, wurden bisher darüber nicht informiert. Im Beamtendeutsch wird solch eine Verteuerung nicht als das bezeichnet, was sie ist, sondern umschrieben mit „Erweiterung des Projektbudgets“. So stand es auf der Tagesordnung für die Parlamentssitzung in der vorigen Woche – und zwar für den nicht-öffentlichen Teil.

Horst Brandenburg (Bürgerbündnis) monierte, dass die Entscheidung unter Ausschluss der Öffentlichkeit fiel. Vergabeentscheidungen seien generell nichtöffentlich zu behandeln, wurde ihm gesagt. Bürgermeister Thomas Günther (SPD) hielt es auch nicht für angebracht, zumindest über das Ausmaß der Kostensteigerung zu informieren, ohne die beauftragte Firma zu nennen. Auch eine entsprechende Anfrage dieser Zeitung wurde abschlägig beschieden. Erst in der zweiten Maidekade werde man die Summe öffentlich nennen.

Recherchen haben ergeben, dass die bisher veranschlagten und den Grundstückseigentümern 2017 mitgeteilten voraussichtlichen Kosten von 500 000 auf rund 600 000 Euro steigen. Was das für den zahlungspflichtigen Eigentümer bedeutet, hat Brandenburg bereits errechnet. Ist diese Summe korrekt, würden Anlieger statt mit zehn nun mit 11,50 Euro für den Quadratmeter belangt. Für ein Grundstück mit 600 Quadratmetern dürfte das bedeuten, statt 6 000 nun 6 900 Euro zahlen zu müssen.

Dass im Hennigsdorfer Rathaus ein derartiges Geheimnis um solche Vergabeentscheidungen gemacht wird, erstaunt. Im benachbarten Velten wird darüber seit Jahren in öffentlicher Sitzung entschieden. So kann jeder erfahren, welche Firma zu welchem Preis den Auftrag erhalten soll. Die unterlegenen Bewerber werden nicht genannt.

Oberhavels Kommunalaufsicht vertritt sogar die Ansicht, dass solche Vergabeentscheidungen öffentlich zu behandeln und abzustimmen sind. „Das betrifft aber nicht schutzwürdige Belange wie Einzelposten der Kalkulation oder die Stundenlöhne“, erläutert Kreissprecherin Irina Schmidt. Sollte es von Abgeordneten diesbezügliche Fragen geben, „muss die Nichtöffentlichkeit hergestellt werden“. Sind diese Punkte geklärt, könne wieder zur öffentlichen Tagesordnung zurückgekehrt werden.