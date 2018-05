Kita-Kinder erinnern Stadtverwaltung an Versäumnis

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Es ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Einfach nur ein Schild und eine Markierung. Solange beides aber fehlt, gibt es den zweiten Behindertenparkplatz an der Kita „Am Schlosspark“ in der Kanalstraße 20 nicht. Dabei hatte die Polizei dies bereits im Januar 2017 beantragt, und der Landkreis Oberhavel habe als zuständige Straßenverkehrsbehörde neben dem vorhandenen Behindertenparkplatz mit Schreiben vom 9. März 2017 einen zweiten angeordnet, und zwar für die Zeit von Montag bis Freitag, 5 bis 18 Uhr.

Weil immer noch das nötige Schild und die Markierung auf der Parkfläche fehlen, haben Kinder der Kita am Donnerstag selbst zu Kreide gegriffen und dort ein Rollstuhlsymbol aufgemalt. „Wir können nicht nachvollziehen, warum die Stadt Oranienburg Markierung und Schild bisher nicht angebracht hat“, sagt Kerstin Kausche, Verwaltungsleiterin des Jugend- und Sozialwerks (JuS), das die Kita „Am Schlosspark“ betreibt.

„Wir sind die einzige Integrationskita weit und breit und betreuen 25 Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen, die von ihren Eltern mit dem Auto gebracht werden. Sie kommen auch aus umliegenden Gemeinden zu uns“, sagt Nelly Kanz, die sich als Integrationspädagogin mit weiteren sieben Kolleginnen um die Kinder mit Handicap kümmert. „Oft ist der morgendliche Weg zur Kita und auch das Abholen der Kinder beschwerlich“. Parkplätze seien in dem stark frequentierten Wohngebiet ohnehin rar, weite Wege zum Auto aber für Eltern und Kinder nicht zumutbar.

Holger Dreher, Oranienburgs Behindertenbeauftragter, der am Donnerstag zum Ortstermin vor der Kita gekommen war, will sich in der Stadtverwaltung jetzt umgehend dafür einsetzen, dass Schild und Markierung rasch angebracht werden. „Das müsste sich ja schnell umsetzen lassen“, ist er sicher.