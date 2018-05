dpa-infocom

Braunschweig (dpa) Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss im Abstiegskampf ohne Mittelfeldspieler Patrick Schönfeld auskommen.

Der 27-Jährige erlitt im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg (0:2) einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel und kann damit in dieser Saison nicht mehr spielen, wie die Niedersachsen mitteilten. Schönfeld hat in dieser Spielzeit in zwölf Partien ein Saisontor erzielt. Am 6. Mai empfängt die Eintracht den FC Ingolstadt.