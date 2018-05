Fast Food fällt aus

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Man sieht es ihr kaum an. Aber die Borsighalle ist ein „national wertvolles Kulturdenkmal“, steht in einer Reihe etwa mit dem Kölner Dom oder der Galopprennbahn Hoppegarten. Weshalb die Rathausspitze die Halle als „Skulptur erlebbar“ machen will. Bis 2020 sollen weitere 1,4 Millionen Euro in das Denkmal fließen.

So beschlossen auf der jüngsten Parlamentssitzung. Man müsse die Gunst der Stunde nutzen, hatte Baudezernentin Anne Fellner für den Fortgang der Arbeiten geworben. Der Plan sieht insbesondere die Rekonstruktion des Daches als sogenanntes Kaltdach vor. Allein diese Dacheindeckung schlägt laut Kostenübersicht des Fachamtes mit knapp 560 000 Euro zu Buche.

Wie Fellner informierte, könne Eberswalde nur noch bis 2020 auf Zuschüsse durch das Landesdenkmalpflegeamt hoffen. Deshalb stelle sich die Frage, wie das Förderprogramm, von dem die Stadt seit 2014 profitiert, „gewinnbringend genutzt werden kann, um einen möglichst sinnvollen Projektabschluss zu erreichen“. In Abstimmung mit dem Landesamt und dem beauftragten Planer plädiere die Stadt für die Rekonstruktion des Daches. Mit der Wiederherstellung des Daches werde die Halle nicht nur in einen würdigen Zustand zurückversetzt, auch die Möglichkeiten einer Nachnutzung würden sich verbessern, so Fellner. Überdies würden sich die Unterhaltungskosten für die Bausubstanz langfristig reduzieren.

Und prompt kam die Frage nach einer etwaigen Privatisierung aus der Abgeordnetenrunde. Fellner dazu: Diese Frage stelle sich konkret nach dem Abschluss der Arbeiten. Die Stadt stehe als Eigentümerin in der Verpflichtung, das Denkmal zu sichern und zu erhalten. Und genau darum ginge es aktuell. Mit der Sicherung würden sich wiederum zahlreiche Optionen der Nachnutzung eröffnen. Es gebe auch schon einige Interessenten, so Fellner. Darunter eine Fast-Food-Kette. „Das haben wir aber sofort abgelehnt.“ Ansonsten sei vieles vorstellbar. Ob in kommunaler Regie oder in Kooperation mit einem Investor.

Bis Ende dieses Jahres werden laut Übersicht der Stadt gut 1,2 Millionen Euro in die Borsighalle geflossen sein. Für die Freilegung, die Sicherung, den konstruktiven Rückbau, teilweise die Ertüchtigung des Tragwerkes. Wobei sich der Eigenanteil der Stadt auf rund 350 000 Euro beläuft. Weitere 1,4 Millionen Euro sind nun für 2019/20 vorgesehen. Neben der Dacheindeckung sind umfangreiche Arbeiten des Korrosionsschutzes (gut 530 000 Euro) sowie die Sanierung der Nordwand und der Wiederaufbau des Westgiebels vorgesehen. Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und der Bund haben für diese letzte Etappe erneut eine Förderung (zu je einem Drittel) in Aussicht gestellt, erläuterte die Dezernentin.

Geht der Plan auf, ist die Borsighalle also 2020 für 2,6 Millionen Euro als „Skulptur erlebbar“. Die Stadt hätte sich mit gut 810 000 Euro aus ihrem Haushalt an Sicherung und Reparatur beteiligt. Dank der Zuwendungen bestehe die „großartige Chance“, die „Inwertsetzung dieses wertvollen Stücks Industriekultur im Finowtal zu vollenden und es zu einem Element der postindus-triellen Landschaft am Finowkanal werden zu lassen“, versuchte die Rathausspitze das Parlament für den Grundsatzbeschluss zu gewinnen. Was gelang. Einmütig folgten die Abgeordneten – ohne weitere Diskussion – dem Vorschlag.

Die Borsighalle, 1848 von August Borsig entworfen, gilt als Prototyp für seriell vorgefertigte, transportable Gitterbogenhallen und beispielgebend für Bahnhofshallen. Zunächst war die Halle in Berlin-Moabit errichtet worden, 1899 wurde sie dort demontiert und in der Eisenspalterei Eberswalde wieder aufgebaut. Bis 1945 wurde in der Halle Eisenschrott verarbeitet. Später wurden dort Eisenrohlinge, sogenannte Knüppel, gelagert, weshalb die Halle auch als „Knüppelhalle“ bekannt ist. Zeitweise diente sie als Kohlelager. Seit 1993 steht sie leer. Anfang der 2000er-Jahre wurde die Halle in die Liste „National wertvolles Kulturgut“ aufgenommen.