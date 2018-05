Sonderpreis-Baumarkt in alter Bowling-Halle eröffnet

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) „Vor allem bei kleinen Verbrauchsartikeln für den Heimwerker und den Haushalt sind wir ganz groß“, sagt Dirk Hartwich. Gemeinsam mit seinem Bruder Olaf ist er Inhaber des neuen Sonderpreis-Baumarktes, der diese Woche im Oranienpark an der Friedensstraße eröffnet hat. Schrauben, Dübel, Nägel, Kleineisen und Winkel in allen möglichen Formen und Größen können sich Kunden je nach Bedarf selbst zusammenstellen. Gezahlt werde dann ein einheitlicher Preis. Es könnten, müssten aber keine großen Gebinde gekauft werden, von denen dann womöglich nur die Hälfte des Materials wirklich benötigt werde.

Aber auch Pkw- und Zweiradzubehör, Garten- und Technikbedarf, Malerartikel und vieles, was ein Heimwerker zum Renovieren braucht, bietet der neue Markt auf einer Fläche von 750 Quadratmetern im Gebäude der ehemaligen Bowlingbahn im Oranienpark an. Auch Rest- und Sonderposten seien immer im Angebot. Mit dem Sortiment eines großen Baumarktes auf einer Fläche von vielleicht mehreren tausend Quadratmetern könne und wolle sein Geschäft zwar nicht mithalten. Bei den Preisen aber sei der Discounter unter den Baumärkten unschlagbar, sagt Hartwich. Die günstigen Einkaufspreise, die das Unternehmen gegenüber Herstellern erziele, würden direkt an den Kunden weitergegeben.

Der Oranienburger Markt ist inzwischen der fünfte, den die Brüder Hartwich betreiben. „Und das seit Jahren sehr erfolgreich“, sagt Dirk Hartwich. Mehr als 200 Sonderpreis-Baumärkte gibt es inzwischen bundesweit. Auch online können Kunden bei dem Unternehmen bestellen und sich die Ware dann in ihren Markt liefern lassen.

Der Oranienpark sei jedenfalls ein guter Standort, ist sich der Geschäftsmann sicher. „Fünf Beschäftigte – bei uns immer nur in Vollzeit – arbeiten in dem neuen Markt“, sagt Hartwich. Geöffnet ist von 8 bis 19 Uhr.