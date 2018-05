Schlechtes Zeugnis für Prignitz-Express

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) hat dem Zugfahr-Betrieb von Neuruppin in Richtung Berlin und zurück ein schlechtes Zeugnis in Sachen Service ausgestellt. Sie will deshalb der DB Regio Zahlungen kürzen.

Die DB Regio ist eine Tochter der Deutschen Bahn und erledigt den Zugverkehr auf der auch Prignitz-Express genannten Linie RE 6, die von Wittenberge nach Berlin führt. Unter anderem hatte es von Mai bis Dezember eine hohe Zahl von Verspätungen gegeben. Ursache sollen Bauarbeiten zwischen Wittstock und Neuruppin gewesen sein. Im Oktober hat es durch das Orkantief Xavier zudem etliche Ausfälle gegeben. Hinzu kommen etliche defekte WCs, fehlendes Kundenpersonal, nicht genügend Sitzplätze oder defekte Automaten. „Dafür haben wir im Verkehrsvertrag Instrumente festgehalten, um Qualitätsminderungen durch Abzüge der Mittel, die im Vertrag stehen, auszugleichen“, betonte VBB-Geschäftsführerin Susanne Henckel am Donnerstag beim VBB-Dialog im Neuruppiner Rathaus.

Wie viel der DB Regio abgezogen wird, sagte sie aber nicht. Henckel spürte allerdings den fehlenden Service bei ihrer Fahrt nach Neuruppin sozusagen am eigenen Leibe. Sie und ihre Delegation kam zehn Minuten zu spät zu dem Forum – wegen der Verspätung des Prignitz-Expresses, mit dem sie anreiste. Durchsagen für die Fahrgäste habe es aber nicht gegeben. Die Qualität werde auch regelmäßig durch Mitarbeiter kontrolliert und mit dem Bericht der DB Regio abgeglichen.

Nach dem mauen Rückblick hofft Henckel auf eine bessere Zukunft durch ihren Ausblick: So sollen die Kapazitätsprobleme durch ein weiteres Fahrzeug behoben werden. Außerdem sei durch das Anpassen der Leit- und Sicherungstechnik Ende 2017 ein gleichzeitiges Aus- und Einfahren in Wittstock ermöglicht worden. Schließlich steht der Prignitz-Express als eines von acht Projekten im Plan i2030, der landesweite Verbesserungen im Schienenverkehr anvisiert.