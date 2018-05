Nasse Füße auf der Wiese

Tatjana Littig

Rietz-Neuendorf (MOZ) Mit der Gewässerschau in Rietz-Neuendorf endete am Donnerstag der fünfwöchige Schau-Reigen des Wasser- und Bodenverbandes „Mittlere Spree“ durch die Verbandsgebiete in Oder-Spree und in Dahme-Spreewald. Viele Landwirte nahmen an diesem letzten Termin teil.

Die Gewässerschau in der Gemeinde ist für Matthias Schulze ein Pflichttermin. Der Landwirt aus Görzig ist ein direkter Leidtragender der Aktivität des Bibers in der Region. Auf etwa 300 Hektar Land zwischen Görzig und Raßmannsdorf baut er Futter für seine 100 Milchkühe an. Jede einzelne verputzt durchschnittlich 50 Kilogramm Gras – pro Tag. Gras für die Tiere erntet er unter anderem auf seinen Wiesen im Naturschutzgebiet „Schwarzberge und Spreeniederung“ bei Raßmannsdorf. „Vor Jahren hat der Biber hier Flächen in Dimensionen geerntet“, erklärt Matthias Schulze auf dem Weg dorthin.

Das Problem mit dem Biber: die Bäume, die er zu Fall bringt, kippen – nicht nur, aber eben auch – in Gewässer und verstopfen diese. „Irgendwann ist der Durchfluss nicht mehr gewährleistet“, so der Landwirt. Die Folge dessen ist: „Die Flächen vernässen und können nicht zur gewünschten Zeit befahren werden.“

Dabei seien die Wiesen hier eigentlich optimal zur Bewirtschaftung, erklärt er. Zwei- bis dreimal im Jahr könnte Gras geerntet werden. Wenn die Gegebenheiten vor Ort das jedoch nicht zulassen, muss das Futter für die Tiere anders beschafft werden. Eine Lösung: Es auf den Feldern wachsen zu lassen – doch dann steht die Fläche nicht mehr für den Anbau von Nahrungsmitteln für den Menschen zu Verfügung. Das könne nicht richtig sein, findet Matthias Schulze und ärgert sich maßlos darüber, dass nichts gegen den Biber unternommen wird. In den Niederlanden würden Flächen getrocknet, während sie hier vor der Haustür vernässen, schimpft er.

Zustimmung bekommt er von Gerd Blume und seinem Sohn Sven. Die Familie bewirtschaftet 350 Hektar rund um Raßmannsdorf, auch im Naturschutzgebiet. Der nächste Halt der Gewässerschau führt die Gruppe einige Meter weiter zu ihrer Wiese. Den Graben in der Ferne erkennt man anhand von Bäumen, die über die Wiese verstreut stehen. Doch die Teilnehmer bewegen sich kaum vom Fleck. Den Graben erreicht man nicht trockenen Fußes. Die Bäume verhinderten den uneingeschränkten Abfluss des Wassers, erfährt man von dem Vater-Sohn-Gespann. „Der Graben müsste saniert werden“, so Sven Blume, und auch das Gewässer gereinigt werden. „Als Landwirt hat man langsam gar kein Interesse mehr, Flächen zu pachten“, erklärt Gerd Blume. Dann solle vor Ort eben ein Wald entstehen, schiebt er lapidar hinterher. Lothar Kirmes, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes „Mittlere Spree“ lenkt ein: „Eine Verwaldung ist auch nicht gewünscht.“

Doch dem Verband sind offensichtlich die Hände gebunden. Wenn Gewässer erster Ordnung – in dem Fall der Spree – betroffen seien, liege die Zuständigkeit beim Landesamt für Umwelt Brandenburg, erklärt er. Ein Vertreter des Amtes ist bei dem Termin jedoch nicht zugegen. Lothar Kirmes nutzt die Gelegenheit, um einen Appell an die Anwesenden zu formulieren: Wenn vor Ort etwas erreicht werden solle, müsse mit vereinten Kräften vorgegangen werden – mit dem Verband, der Gemeinde Rietz-Neuendorf und den Leidtragenden. Matthias Schulze hat indes wenig Hoffnung, dass zeitnah Besserung eintreten wird, doch er will dran bleiben.