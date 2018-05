B 109 in den Ferien drei Wochen gesperrt

Martin Risken

Vogelsang (MOZ) Ende Juli ist es soweit: Die Deckenerneuerung der Bundesstraße 109 in der Ortslage Vogelsang beginnt, wie sie von Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) kürzlich bei ihrem Besuch in Zehdenick bereits angekündigt worden war. Das allerdings bedeutet auch, dass die Bundesstraße voraussichtlich vom 30. Juli bis 18. August voll gesperrt sein wird. Die Arbeiten selbst sollen – abhängig von der Vergabe der Bauleistungen – am 23. Juli beginnen und bis 25. August abgeschlossen sein, wie der Landesbetrieb Straßenwesen informiert. Die Ortsdurchfahrt hat eine Länge von exakt 894 Metern und befindet sich seit Jahren in einem sehr schlechten Zustand. Über die gesamte Fahrbahnbreite wird die Deck - und Bindeschicht ausgefräst und durch eine neue Asphaltschicht ersetzt. Am südlichen Ortseingang muss die Straße tiefergehend ausgebaut werden. Hier wird auf einer Länge von 200 Metern die fehlende Tragschicht ergänzt. Das bedeutet, dass die Fahrbahn dort grundhaft ausgebaut werden muss. Bestandteil des Projektes seien die Wiederherstellung und die Anlage von Entwässerungsmulden. Die Fräs- und Asphaltarbeiten erfordern die Vollsperrung der Bundesstraße. Eine Umleitung wird ausgeschildert sein. Der Landesbetrieb Straßenwesen werde rechtzeitig die genauen Zeitpunkte des Baubeginns und der damit verbundenen Verkehrseinschränkungen bekanntgeben. Den durchgehend, grundhaften Ausbau hatte das Land wegen der kurzfristig nicht zu klärenden Entwässerungsfrage verschoben, er soll aber irgendwann nachgeholt werden. So richtig zufrieden stellen konnte die Ankündigung von Schneider den Anlieger Gerald Arndt allerdings nicht, der seit Jahren für den Ausbau der Straße kämpft und regelmäßig an die Landesregierung Brandenburg schreibt, um sich immer wieder in Erinnerung zu bringen. Zuletzt beklagte sich der Anwohner darüber, dass er wiederholt abweisende Antworten erhalten habe und sich nicht ernst genommen fühle. Den schlechten Zustand der Fahrbahn macht Gerald Arndt verantwortlich für erhebliche Schäden an seinen Gebäuden, weil sich die Vibrationen, die insbesondere von schweren Lastkraftwagen erzeugt werden, ungefiltert auf die anliegenden Gebäude übertragen würden. Arndt spricht in diesem Zusammenhang von Erdbeben, die die Ortslage erschüttern.