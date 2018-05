Neuer Wirt für Inselbiergarten

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Michael Katzke wird neuer Betreiber der Inselgastronomie auf dem Ziegenwerder. Darüber informierte der zuständige Dezernent Markus Derling am Mittwochabend im Hauptausschuss. Der Gastronom will nach eigenem Bekunden am 1. Juli in die Biergartensaison starten.

„Es ist viel Arbeit und es wird sportlich, aber die Eröffnung des Biergartens wird am 1. Juli stattfinden“, sagte Michael Katzke am Donnerstag auf Nachfrage der MOZ. Am Vorabend hatte der Beigeordnete Markus Derling die Abgeordneten des Hauptausschusses über die Entscheidung der Verwaltung informiert, die seit mehr als einem Jahr verwaiste Inselgastronomie auf dem Ziegenwerder an den Geschäftsführer der Top Servicedienstleistungen UG zu verpachten. Dessen Konzept habe die Verwaltung nach intensiver Prüfung überzeugt, weil es den Ziegenwerder mit dem Biergarten und den angekündigten Veranstaltungen beleben werde. „Als Unternehmer ist Herr Katzke bereit, sich gemeinsam mit anderen Akteuren in einen auch gastronomischen Neustart auf diesem Erlebnisareal einzubringen“, sagte Markus Derling. Der Vertrag sei zunächst auf zwei Jahre ausgelegt, mit der Option auf Verlängerung um zwei Mal fünf Jahren.

Michael Katzke hatte sein Konzept Ende Mai vergangenen Jahres eingereicht, nachdem sich zuvor auf eine städtische Ausschreibung kein Interessent für die Betreibung des Biergartens gefunden hatte. Im Februar dieses Jahres war dann ein weiteres Bewerberteam um Manja Neborg, Betreiberin des Frosch-Clubs in der Ziegelstraße und Matthias Kayales vom Radiosender „98.0 pure fm“ auf den Plan getreten. Zu diesem Zeitpunkt soll der Vertrag zwischen Michael Katzke und der Stadt bereits unterschriftsreif gewesen sein. In den vergangenen Wochen seien beide Konzepte dann noch einmal auf Herz und Nieren geprüft worden. „Ich bin erleichtert, dass ich jetzt loslegen kann“, sagt Michael Katzke. Er hat viel zu tun. Um dem Vandalismus, der den vorherigen Betreiber schließlich zum aufgeben gezwungen hatte, vorzubeugen, will er den Biergarten einzäunen. Zudem muss er sich um die Herrichtung der Innen- und Außenanlagen kümmern sowie die Zapfanlage und weitere Technik einbauen. Die Stadt lässt derzeit bereits die Leitungen erneuern.

Michael Katzke beabsichtigt, den Inselgarten in der Saison (1. Mai bis 30. September) von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 14 bis 22 Uhr sowie in den Ferien täglich sowie an Feiertagen von 11 bis 22 Uhr zu öffnen. Der Biergarten mit seinen 80 bis 100 Sitzplätzen soll sich zum „Herzstück des Ziegenwerders entwickeln“. Neben Kaffee und Kuchen liege das Augenmerk auf der zeitgemäßen Umsetzung der Biergarten-Tradition mit bunten Salaten, vegetarischen Angeboten und einem wechselnden Tagesgericht. Zudem soll ein Platz zum Grillen bereit gestellt werden, wo die Gäste entweder selbst grillen oder ein Rund-um-soglos-Paket buchen können. Geplant sei außerdem ein breit gefächertes Kulturprogramm, das von Musik, Kabarett, Kleinkunst und Theater über einen Sommernachtsball und Rentnertanz bis zu Kinderfesten und Ausstellungen reichen soll. Dabei will Michael Katzke mit anderen kulturellen Akteuren zusammenarbeiten. Auch die Anwohner sollen eingebunden werden, um Akzeptanz und ein nachbarschaftliches Verhältnis zu schaffen.

Das Bewerberteam, das nun das Nachsehen hat, bemängelt indes die fehlende Transparenz bei der Vergabe. „Wir wurden komplett ignoriert“, sagt Michael Kayales. Auch die Anfrage, die Mandy Neborg am 22. März in der Stadtverordnetenversammlung stellte, sei entgegen der Zusage von Oberbürgermeister Martin Wilke bislang nicht beantwortet worden. Die Unternehmerin hatte unter anderem nach den Ausschreibungsmodalitäten und der Aufnahme von Vertragsverhandlungen gefragt.