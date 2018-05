Dasselbe Sternzeichen ist das Geheimnis

Josefine Jahn

Platkow (MOZ) Vor 60 Jahren haben sie einander das Ja-Wort gegeben. Zum Jubiläum kamen Gusow-Platkows Bürgermeister Karlheinz Klein und Neuhardenbergs stellvertretender Amtsdirektor Thomas Manig. Hannelore Gonschorek kommt gebürtig aus Zinnowitz, ihr Mann Kurt aus Leipzig. Als er 1955 bei der Marine war, lernten sich die beiden kennen. „Wir haben beide gesungen“, erzählt Hannelore Gonschorek, die bei der Eheschließung 18 Jahre alt war. „Ich im Peenemünder Frauenchor und Kurt im Marinechor.“

Der studierte Ökonom erhielt Arbeit in Leipzig, wo auch seine Frau 20 Jahre als Büroangestellte tätig war. Später zogen sie nach Berlin. Die zwei Töchter haben längst selbst Kinder. Drei Enkel und zwei Urenkel gibt es. „Die kommen alle am 12. Mai und laden uns zum Feiern ins Schloss Neuhardenberg ein“, sagt Kurt Gonschorek. Durch seine Arbeit – er wechselte später in die Immobilienbranche – war er viel zwischen Eisenhüttenstadt und Neubrandenburg unterwegs. Da sei er auf das Oderbruch aufmerksam geworden. So wurde Platkow zum Alterssitz des Ehepaares. „1994 haben wir das Haus gekauft und sind dann 1998 eingezogen“, erinnert sich der 80-Jährige. Die letzten Berufsjahre pendelte er noch nach Berlin. Heute ist das Paar froh, ruhig zu leben und dennoch überall hin zu kommen. Früher reisten sie viel mit dem Wohnmobil. „Das wurde uns zu schwer und wir haben es durch einen Wohnanhänger getauscht“, sagt Hannelore Gonschorek. In den Masuren waren sie schon dreimal, haben die Ostseeküste und Danzig bereist.

Das Geheimnis einer langen Ehe? „Wir haben beide im Januar Geburtstag und sind beide Steinbock. Ich glaube, deswegen hält das auch so lange“, vermutet Hannelore Gonschorek und lacht.