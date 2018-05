Finanzierung für neue Kränzliner Kita steht

Markus Kluge

Kränzlin (MOZ) In Kränzlin soll nach Möglichkeit noch in diesem Jahr endlich mit dem Bau des neuen Kindergartens begonnen werden. Die seit Monaten erwartete Fördermittelzusage über knapp 1,3 Millionen Euro aus dem Leader-Programm der Europäischen Union ist in der vergangenen Woche in Walsleben eingetroffen, sagte die amtierende Amtsdirektorin und Kämmerin Kerstin Dames am Donnerstag.

Gut eine halbe Million Euro steuern die Gemeinden des Amtes als Eigenanteil für den Neubau des Hauses bei, in dem künftig die Mädchen und Jungen aus den Kindergärten Kränzlin und Werder gemeinsam betreut werden sollen. „Das Projekt hat jetzt oberste Priorität“, so Dames

Seit mehr als zwei Jahren wird im Amt Temnitz schon an dem Vorhaben gearbeitet. Bereits Ende 2016 hatte Planer Dirk Schwedland die Entwürfe für den rund 770 Quadratmeter großen Komplex, in dem bis zu 68 Kinder betreut werden können, vorgestellt. Die Fördermittelzusage ließ anschließend lange auf sich warten, da die Amtsverwaltung häufig noch Unterlagen nachreichen musste. Das ist nun vorbei. Laut Dames müsse das Bauamt vor dem Baubeginn erst einmal prüfen, welche Bestimmungen der Fördermittelgeber eingehalten sehen möchte.