Schulen werben für gemeinsames Lernen

Ellen Werner, Anja Hamm

Oberhavel (MOZ) Das Schild hing schon ein paar Tage, aber als erste Schule im Land durfte die Karl-Sellheim-Schule in Eberswalde es öffentlich vorzeigen: Gleich im Foyer präsentiert sich das Bildungshaus nun mit seinem Titel „Schule für gemeinsames Lernen“. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat das neue Schul-Schild gemeinsam mit Schulleiterin Petra Ziegenhagen am Mittwoch offiziell enthüllt. Gemeint ist mit dem Landeskonzept „Gemeinsames Lernen“, dass Schüler mit Förderbedarf gemeinsam mit Schülern ohne Handicap in einer Klasse sitzen, anstatt spezielle Förderschulen zu besuchen. In Oberhavel dürfen sich seit dem Schuljahr 2017/18 sieben Schulen mit diesem Titel schmücken – drei Grundschulen und vier Oberschulen. Im kommenden Schuljahr beginnt eine Evaluation, deren Ergebnis voraussichtlich 2020/21 vorliegen wird. Danach soll laut Ministerium über die weitere Umsetzung entschieden werden. Vorgesehen ist, dass innerhalb von etwa sechs Jahren alle brandenburgischen Grund-, Ober- und Gesamtschulen das „gemeinsame Lernen“ anbieten und dafür entsprechend ausgestattet werden.

Die Eberswalder Schule war vor sechs Jahren eine der ersten im Land, die sich für das Konzept entschieden hatten. Damals war das Pilotprojekt nur an Grundschulen möglich. Für „die Pionierarbeit in der Inklusion“ bedankt sich Ministerin Ernst, die im Herbst 2017 die Amtsnachfolge von Günter Baaske (SPD) antrat. Inzwischen seien es landesweit 129 Schulen, die das gemeinsame Lernen betreiben.

Für die Ausweitung des Pilotprojektes auf Oberschulen schickt das Land Brandenburg 432 zusätzliche Lehrkräfte an diese Schulen und gibt dafür 23 Millionen Euro aus. „Am Anfang hatten wir definitiv zu wenig Lehrer. Inzwischen sind wir reichlich ausgestattet und haben auch viele junge Kollegen“, sagt Schulleiterin Ziegenhagen.