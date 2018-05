Kita-Spatzen zwitschern für Behinderte

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Fröhliche Lieder und hilfreiche Gesundheitstipps – beim Tag der offenen Tür des Behindertenverbandes Oberhavel-Nord am Donnerstag in Fürstenberg wurde jedem etwas geboten. Überdies zeigte sich bei der Veranstaltung in der Alten Bornmühle: Vielen Leuten mit Handicap sind die Probleme der Kommunen nicht gleichgültig.

Das machte die lebhafte Diskussion deutlich, zu der es gleich nach der Eröffnung kam. Kein Wunder: Begrüßt werden konnte die Fürstenberger Hauptamtsleiterin Carola Hoheisel, kompetente Ansprechpartnerin sowohl für Behinderte und deren Sorgen als auch genaue Kennerin aller „städtischen Baustellen“.

Dazu gehört zweifellos die Zukunft des Bahnhofs. So wollte eine Teilnehmerin der Veranstaltung von der Rathausvertreterin wissen, ob der Stadt die mangelhafte Toiletten-Situation vor allem im Umfeld des Haltepunktes bekannt sei. Abgesehen von dem Skandal einer immer noch fehlenden Barrierefreiheit.

Hoheisel betonte, beide Probleme seien im Rathaus wohl bekannt. Was das stille Örtchen betrifft, so hoffe man auf Bahnhofseigentümer Tim Lehmann, der das Areal bekanntlich seit einiger Zeit weiterentwickelt und möglicherweise die Toiletten-Situation berücksichtigt, so die Hauptamtsleiterin. Problematischer sehe es bei der Behindertenfreundlichkeit aus. Zwar werde sich der eine oder andere Behinderte noch gut an das „Meeting“ mit zahlreichen Rollstuhlfahrern im Jahre 2009 vor dem Bahnhofsempfangsgebäude erinnern. Damals hatte ein Bahnvertreter zugesichert, die Barrierefreiheit während eines künftigen Umbaus des Bahnhofs zu berücksichtigen. Aber nun stehe das Areal zu weiten Teilen unter Denkmalschutz, zum Beispiel der Mittelbahnsteig. Sämtliche Planungen seien über den Haufen geworfen worden. Nun dauert das gesamte Projekt noch länger. Dicke Bretter müsse die Kommune auch bei der Beseitigung des wilden Müllplatzes an der Waldstraße bohren. Alles andere als einfach seien auch Perspektiven für das Schloss und die alte Burg zu finden. Hoheisel machte außerdem deutlich, dass Gastronomen nicht verpflichtet werden könnten, Behindertentoiletten einzubauen.

Freilich redete man sich nicht nur die Köpfe heiß. Die Kinder der Kita Spatzennest erfreuten die Gäste mit einem kunterbunten Frühlingsprogramm. Heilpraktikerin Birgit Schröder erläuterte ihre Arbeit und gab mit Hilfe von Gesichtsanalysen Gesundheitstipps. Eine Vertreterin der Markt-Apotheke in der Wasserstadt erklärte aufschlussreich, was man beim Gebrauch von Tabletten zu beachten hat.

Zum Gelingen des kurzweiligen Vormittages trug auch die schmackhafte Versorgung der Gäste durch das Team der Alten Bornmühle bei. Vereinschef Kurt Bischof zeigte sich zufrieden. Er hoffe vor allem, derartige Gespräche über Probleme von Leuten mit Handicap im Herbst wieder zu veranstalten.