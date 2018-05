Guter Film, schlechter Trailer

Charismatischer Stadtführer: Jörg Weise zeigt Berliner Schülern vom Anne-Frank-Gynmasium das Flächendenkmal. Es ist der Hingucker in einer Stadt, die der pensionierte Lehrer für Geographie und Geschichte am Albert-Schweitzer-Gymnasium kennt wie kein Zweiter. © Foto: cb

Christopher Braemer

Eisenhüttenstadt (MOZ) Trotz des alten Vorurteils von der dreckigen Industriestadt steigt das Interesse an der Planstadt – auch bei seinen Bewohnern. Darauf will sich Tourismusvereinschefin Kathrin Henck nicht ausruhen. Sie setzt auf Filmtourismus.

„Eisenhüttenstadt war zu DDR-Zeiten ein Leuchtturm der Region“, erzählt Jörg Weise mit der Gelassenheit eines pensionierten Lehrers. Die Augen der elften Klasse des Berliner Anne-Frank-Gymnasiums sind fast so groß wie das sowjetische Ehrendenkmal, vor dem sich die Gruppe versammelt hat, um dem Stadtführer zu lauschen. „Die Planstadt hat versucht, seine Bewohner mit allem zu versorgen“, ergänzt der Senior – Käppi, braune Augen und graue, kurze Haare – mit seiner charakteristischen Stimme und streckt die Hand aus Richtung Flächendenkmal.

„Ich finde die Stadt sehr interessant“, sagt die 17-jährige Schülerin Celine Köditz. Als Großstadtkind, wie sie sich selbst nennt, sei die gefühlt am Ende der Welt liegende Planstadt natürlich etwas komplett anderes. „Aber man lernt sehr viel über die DDR und ihre Architektur“, gibt die junge Berlinerin zu. „Ich habe mir die Stadt anders vorgestellt“, gibt Chiara Faenicke (16) zu. „Wie eine Industriestadt mit viel Platte.“ Dann war sie aber ganz begeistert von der Schönheit des restaurierten Flächendenkmals, nicht umsonst Filmkulisse für „Warum“ und „Das schweigende Klassenzimmer“, und der Sauberkeit in der Stadt. Es scheint so, als wäre Eisenhüttenstadt wie ein Film mit schlechtem Trailer, der dann doch ganz gut ankommt.

„Es gelingt uns in der Regel immer, die Vorurteile umzudrehen“, spricht Kathrin Henck, Leiterin des Tourismusvereins Oder-Region Eisenhüttenstadt (TOR) aus Erfahrung – und das sind immerhin 20 Jahre. In den Köpfen der Besucher stecke das Image von einer dreckigen, stinkenden Industriestadt, was nicht zuletzt ihrem Namen selbst geschuldet sei. „Dann sehen sie aber eine sehr saubere, durchrestaurierte Stadt mit einer bewegenden Geschichte und eigenem Charme“, sagt die Expertin.

Die Zahlen geben ihr Recht, das Interesse an den Stadtführungen steigt: Von 1449 Teilnehmern 2015 auf 2388 im Jahr darauf. Obwohl die Werksführungen bei ArcelorMittal seit dem vergangenen Jahr aufgrund von Sicherheitsaspekten nicht mehr in Kooperation mit dem TOR stattfinden, fiel die Zahl nur leicht auf 1746 Teilnehmer – bei fast gleichbleibendem Geschäftsumsatz. „Eisenhüttenstadt war eine der letzten Städte, wo diese Führungen möglich waren“, bedauert Henck. Nach ihrer Statistik gab es allein im ersten Quartal des laufenden Jahres 407 Teilnehmer der Stadtrundführungen. „Trotz des langen Winters“, so Kathrin Henck. Interessant ist, dass sich auch die Bewohner selbst mehr für ihre Stadt interessieren. Nahmen 2015 noch 133 Stahlstädter an der Führung teil, so stieg ihre Zahl im vergangenen Jahr mit 326 auf mehr als das Doppelte. „Unter den auswärtigen Besuchern war von Schulklassen bis Senioren alles dabei“, sagt Kathrin Henck. Der Großteil der Besucher komme aus Berlin und den neuen Bundesländern, nur vereinzelt kämen Gäste von weiter her oder gar aus dem Ausland.

Die TOR-Chefin erwartet für das laufende Jahr einen Anstieg der Zahlen. Die Stadt habe Potenzial nach oben. „Es hat doch jeder schon mal von der Stadt gehört“, holt Kathrin Henck aus. „Viele verbinden es mit Industrie, aber niemand weiß Genaues.“ Das soll sich ändern. Trotz seiner bescheidenen Mittel startete das Team von Kathrin Henck vor zwei Jahren eine Image-Kampagne, warb verstärkt überregional für die Stahlstadt. Bis Ende des Jahres arbeitet der Tourismusverein an einem neuen Projekt zur Filmstadt Eisenhüttenstadt. „Die Menschen interessieren sich dafür – und wir haben gesehen, was nach Tom Hanks passiert ist“, weiß die TOR-Chefin. Dass Filmtourismus ein Trend ist, beweise auch, dass das Land darauf setzt, sagt sie. Auf dem Tom-Hanks-Effekt will sie sich nicht ausruhen.