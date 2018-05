Der große Kurfürst bittet an die Tafel

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Erstmals bittet der Große Kurfürst historische Persönlichkeiten der Stadt an eine Tafel. Und zwar an die „Kurfürstentafel“. Die wird am 3. Juni im Innenhof der Fachklinik aufgestellt. Es soll ein Fest werden, das die besondere Historie der Kur- und Badestadt in den Mittelpunkt stellt.

Organisiert wird die Veranstaltung von Marco Büchel, Vorsitzender des Oberbarnimer Kulturvereins (OKV), in Zusammenarbeit mit Kristin Schröder-Kolew, der neuen Verwaltungsleiterin der Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde. Entstanden sei die Idee aus der positiven Erfahrung des Festumzuges zum 700-jährigen Jubiläum 2016 und in Anlehnung an den Fürstentreff in der Partnerstadt Bad Pyrmont, erklärt Marco Büchel gegenüber dieser Zeitung. Und man wolle natürlich auch eine Forderung aus dem Kurortentwicklungskonzept damit erfüllen – die Identifizierung der Bürger mit der Stadt und deren Geschichte. Schließlich bietet die Bad Freienwalder Historie Stoff für viele Veranstaltungen, Feiern, Bücher, Filme. Denn an Höhepunkten und historischen Persönlichkeiten mangelt es nicht.

Ein Teil von ihnen wird am 3. Juni von 14 bis 17 Uhr an der „Kurfürstentafel“ Platz nehmen. Allen voran der Große Kurfürst. In die Rolle schlüpft kein anderer als „Hajo“ Hans-Joachim Mechelke. Begleitet wird er von seiner Gattin, alias Gudrun Kutzner. Walther Rathenau wird von Frank Fiedler dargestellt. Das Stadtoberhaupt Ralf Lehmann übernimmt den Part vom früheren Bürgermeister Linsingen. Insgesamt sind es 26 Persönlichkeiten, mit denen die Bad Freienwalder ins Gespräch kommen können. Rund um die Tafel werden Bänke aufgestellt sein. Kaffee und Erdbeerkuchen stehen bereit – zubereitet in der Küche der Fachklinik. An Verkaufsständen können regionale Produkte erstanden werden. Für die musikalische Unterhaltung sorgen in der historischen Konzertmuschel Endrik Salewski mit seiner Band „Los Knackos“, das Bläserquintett und der SONUS-Chor. Für die Kinder sind Anette Thun (Bogenschießen) und Schnellzeichnerin Barbara Schleuer aus Berlin gebucht.

„Mit dieser Kurfürstentafel wollen wir die Badegeschichte lebendig machen“, sagt Marco Büchel und freut sich, dass er mit der Fachklinik einen tollen Partner für die Veranstaltung gefunden hat. „Wir als der größte Arbeitgeber in der Stadt sehen uns in einer gewissen Verantwortung, solche Veranstaltungen mitzutragen“, so Kristin-Schröder Kolew, der es ohnehin Freude bereitet, Feste wie dieses mit zu organisieren. Sie selbst wird ebenfalls in eine historische Rolle schlüpfen – als Gemahlin des Architekten Gilly. Der OKV-Vorsitzende Marco Büchel moderiert als Hofmarschall die „Kurfürstentafel“.(hei)