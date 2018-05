Abriss schafft Platz für Produktion

Das Fundament für die Allsafe-Halle wächst: Stephan Kolberg entfernt die Schalung von einem frisch gegossenen Beton-Teil. Die Firma für Sicherheitssystme errichtet an der Lise-Meitner-Straße in Fürstenwalde eine neue Produktionshalle. © Foto: Manja Wilde

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Millionen-Investitionen in Fürstenwalder Gewerbegebiete: In der Lise-Meitner-Straße wächst die Produktionshalle der allsafe GmbH & Co. KG empor. Im Pintschring will die KIV Kreis GmbH ihre Produktion steigern. Wände fallen, um Platz für neue Anlagen zu schaffen.

Die Maschinen rattern. Ununterbrochen spucken sie Deckel für Salatbecher, für Kaffee-Becher und andere Kunststoffartikel aus. Die Produktion der KIV Kreis GmbH brummt. „Wir produzieren auch samstags, manchmal sogar sonntags“, sagt Werkleiter Mario Rodekurth. Das Unternehmen im Pintschring ist dabei, die Produktion auszubauen. „Wir reißen Wände zwischen zwei Hallen ab“, erklärt der 33-Jährige. Das schafft Platz für neue Maschinen. Eine ist schon gekauft, im September kommt sie. Zwölf Meter ist sie lang. Eine Million Euro kostet sie.

Der Umbau der Hallen erfolgt bei laufendem Betrieb. „Dafür mussten wir ganz schön Geld in die Hand nehmen“, sagt Rodekurth. Staub und Dreck dürfen die Produkte nicht verunreinigen. Darum erhebt sich in der Halle ein Kunststoffgehäuse. Dahinter stehen Arbeiter auf Baugerüsten, reißen eine Meterhohe Wand weg. 2800 Quadratmeter wird die Halle bald groß sein. Separate Räume für Mühlen zum Mahlen von Folien, für Mahlgut, Technik und Instandhaltung sind vorgesehen.

Auch auf dem Außengelände tut sich einiges. Der Kaufvertrag für ein 3500 Quadratmeter großes Ergänzungsstück ist geschlossen. Sechs Andockstationen für Lkw sind dort geplant. Kürzlich wich das Zelt, das die Ende 2016 abgebrannte Halle ersetzte, einer neuen Übergangshalle. KIV wertet den Fürstenwalder Standort deutlich auf. Vier bis fünf Millionen Euro fließen in Gebäude, weiteres Geld in Maschinen. Ende des Jahres wird die Produktion um 10 Prozent gesteigert. Die Zahl der 115 Mitarbeiter soll sich binnen zwei Jahren um 10 Prozent erhöhen.

Auch auf dem Nachbargelände stehen Rüstungen. Es ist die Halle der Reuter STC GmbH. „Da laufen nur Reparaturen nach dem Sturm vom Herbst“, erklärt Geschäftsführer Finn Melgaard. Änderungen gibt es dennoch. „Früher hatten wir eine große Strecke mit Windtürmen“, sagt Melgaard, „jetzt machen wir mehr Einzelfertigung von Produkten, die wir bislang ablehnen mussten.“ Der Bedarf an Türmen sei gesunken, der Preis im Keller. Ende 2017 wurde die Zahl der Mitarbeiter von 350 auf 250 reduziert. „Das waren hauptsächlich Leiharbeiter, deren Verträge ausliefen“, sagt Melgaard. Nun gibt es neue Aufträge, etwa für die Serienfertigung von Trafokesseln. Es werden Technologen und Maschinenführer gesucht.

Die allsafe GmbH & Co. KG, die sich neu in Fürstenwalde ansiedelt und eine Produktion für Elemente zur Ladegutsicherung aufbaut, hat fast alle 40 benötigten Mitarbeiter gefunden. „38 sind schon an Bord“, sagt Sprecherin Barbara Keinath. Mehr als zehn Millionen Euro investiert das Unternehmen aus Süddeutschland. Derzeit entstehen die Fundamente der 6000 Quadratmeter großen Halle. Im Oktober soll die Produktion starten.

Voll ist das Gewerbegebiet an der nördlichen Lise-Meitner-Straße damit nicht. „Die Auslastung liegt bei 40 bis 50 Prozent“, sagt Heike Beyse von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus im Fürstenwalder Rathaus. Im Gewerbegebiet an der südlichen Lise-Meitner-Straße sind sogar noch die kompletten 14,3 Hektar frei. Auch an der Hegelstraße, wo kürzlich ein Solarpark entstand und sich die Strabag einen Bahnhof für Arbeitsmaschinen einrichtete, ist noch Platz. Auslastung dort: 40 Prozent. Anders sieht es an Langewahler Straße, Tränkeweg, Lindenstraße, Pitschring und Autofocus aus. Da ist fast alles belegt.