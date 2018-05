Kritischer Blick auf sich selbst

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die jüngsten Zahlen bestätigen die positive Entwicklung, die das Gesundheitsministerium in Potsdam schon seit einigen Jahren in seinen Befragungen verzeichnet. Heranwachsende in Brandenburg trinken immer weniger Alkohol. Insbesondere das Rauschtrinken ist zuletzt deutlich zurückgegangen.

Wenn Jugendliche aber doch Suchtprobleme entwickeln, kommen sie häufig aus Familien, die bereits von Suchtproblemen betroffen sind. Soll heißen: Eltern sind auch dann Vorbilder für ihre Kinder, wenn es um schlechte Angewohnheiten wie übermäßigen Alkoholkonsum geht. Laut einer Langzeitstudie haben zum Beispiel Zwölfjährige, deren Eltern regelmäßig zu Alkohol greifen, im Erwachsenenalter ein drei Mal höheres Risiko des Rauschtrinkens als Kinder in alkoholfreien Familien.

Eltern sollten sich dessen bewusst sein, dass ihr Verhalten einen besonders großen Einfluss auf das des Nachwuchses hat – und ihr eigenes Trinkverhalten auf den Prüfstand stellen.