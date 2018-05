Abgang mit viel Witz und Musik

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Mehr als 100 Gäste haben Bürgermeister Jochen Kirsch am Donnerstag nach 16-jähriger Amtszeit einen fröhlichen und stimmungsvollen Abschied bereitet. Der 68-Jährige nahm die Lobesreden mit trockenem Humor auf: „Ich habe erst heute erfahren, was für ein feiner Kerl ich bin.“

Tanz- und Gesangseinlagen, Geschenkkörbe und Bücher, Fotoalben, eine Torte, Kerzen und ein T-Shirt vom FV Erkner – die Danksagungen und Geschenke für den scheidenden Bürgermeister waren so vielfältig wie die Gäste. Jochen Kirschs Tochter Jacqueline Jakoby übernahm es, ihrem Vater die Geschenke abzunehmen und auf einem Tisch im Bürgersaal des Rathauses zu platzieren, damit Kirsch sich in dem langen Defilee, das mehr als eine halbe Stunde dauerte, der oder dem Nächsten zuwenden konnte.

Lothar Eysser, der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, musste sich mehr als einmal räuspern, um sich Gehör für seine Ansprache zu verschaffen. Er rühmte Kirschs Einsatzfreude und Ideenreichtum und zählte einige der Errungenschaften auf, die mit der 16-jährigen Amtszeit verbunden sind: Erkners Status als Mittelzentrum, die Baekeland-Brücke als dauerhaftes Bauwerk, das City-Center, an das Kirsch weiter geglaubt habe, „als nicht wenige Mitbürger diesen Glauben schon aufgegeben hatten“, das Sportzentrum. „Um dieses wunderbare Stadion beneiden uns heute viele Orte in der Nachbarschaft.“ Genauso wichtig sei die persönliche Verbundenheit mit den Bürgern. „Hier ein gutes Gespräch, dort ein fester Händedruck, immer offene Ohren – Jochen Kirsch war ein Bürgermeister zum Anfassen.“

Clemens Wolter, seit Januar stellvertretender Bürgermeister, sagte, Kirsch sei immer ein „fairer und angenehmer Chef“ gewesen. „Offen, ehrlich und konsequent“ nannte Kirsch sein gewählter Nachfolger, Henryk Pilz, der auch persönliche Töne anschlug. „Du hast mir ein Stück Lebensweg geöffnet“, attestierte er Kirsch. Außer vielen weiteren Reden – unter anderen von Ex-Landrat Manfred Zalenga und dem heutigen Amtsinhaber, Rolf Lindemann – gab es auch musikalische Einlagen, die erste vom Frauenchor. Bärbel Seiffert überreichte Kirsch ein Paket mit allerlei Zubehör für den passionierten Radfahrer, darunter auch eine große Klingel: „Die brauchst du, um durch Erkner zu kommen.“

Kirschs bekanntes Hobby spielte bei einer Reihe von Geschenken eine Rolle – und beim Auftritt des Männerchors. Der sang zur Melodie eines holländischen Volkslieds einen Text, den Lutz Fenner geschrieben hatte. „Bei den Touren mit dem Fahrrad pass nur auf, dass Du nicht stürzt und plötzlich unerwartet Deine Freizeit selbst verkürzt“, hieß es da launig, und weiter: „Deine Sänger wären traurig, alle wären sehr bestürzt.“ Der so Besungene war weniger bestürzt als erheitert und reihte sich bei den Männern ein, um „Märkische Heide“ anzustimmen.

Später hielt Kirsch selbst noch eine Ansprache und dankte besonders ausführlich seiner Sekretärin, Christiane Wolff. Ohne sie, sagte er, hätte vieles nicht geklappt. Er lobte aber auch alle anderen Mitarbeiter im Rathaus und formulierte seine Bilanz so: „Uns ist nicht alles gelungen, aber wir haben doch einiges erreicht.“

Außer den Partnern aus der Stadt und der Region hatte auch ein Paar eine besonders weite Anreise auf sich genommen: Cordula und Friedrich Heilmann, die frühere evangelische Pastorin und ihr Mann. Sie waren am Donnerstag früh in ihrem jetzigen Wohnort an der Ostsee in ein eigens gemietetes Auto gestiegen. Jochen Kirsch „hat einem nie nach dem Mund geredet, aber wenn er was gesagt hat, dann stimmte das“, erinnerte sich Friedrich Heilmann an die langjährige Zusammenarbeit.