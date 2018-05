25 Jahre gesungen  und musiziert

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Eine große Überraschung haben die rund 30 Mitglieder der Interessengemeinschaft Singen und Musizieren (IG SuM), des Chores der Volkssolidarität Strausberg, am Donnerstag bei ihrer Feier des 25. Jahrestages erlebt: Das Berliner Duo „Faller“ sang ihnen deutsche und russische Volkslieder vor und gestaltete ein buntes Programm. Die beiden Leiter, Renate Hummel und Gerd Heine, hatten sie heimlich engagiert. „Damit sich unsere Mitglieder aus mal zurücklehnen können und ein Konzert zu unserem Jubiläum genießen“, sagt Renate Hummel. Zuvor hatten Bärbel Möckel, Petra Schneider und Rolf Bazyli vom Volkssolidarität-Verbandsbereich Oderland herzlich gratuliert, ebenso Bürgermeisterin Elke Stadeler und weitere Gäste.

1993 war es, als Renate Hummel mit ihrer Gitarre unterm Arm nach Vorstadt zu Ruth und Günter Scholz fuhr, erinnert sie sich: „Da saßen drei verrückte Jung­rentner mit Gitarre im Schlafzimmer und träumten davon, mit einer Instrumental- und Gesangsgruppe anderen Senioren Freude zu bringen.“ Sie waren Laien und wollten von Anfang an kein A-cappella-Chor werden. Stattdessen kamen zu den Gitarren später noch Keyboard und Mandolinen hinzu. „Und vor allem viel Freude an der Musik, am Gesang und am Schreiben neuer Lieder und Texte“, erzählt die agile 83-Jährige, selbst auch das beste Beispiel dafür, wie das musikalische Hobby und ehrenamtliches Engagement jung und fit halten. „Unbedingt! Fragen Sie eins unserer Mitglieder, ob es sich so alt fühlt, wie es die Jahreszahl im Ausweis vermuten lässt, es wird energisch widersprechen“, ist Renate Hummel überzeugt.

Die IG SuM hält sich auch etwas auf die kritischen Texte zum Zeitgeschehen zugute. So schrieb Günter Scholz gleich zu Beginn ein Strausberg-Lied, das mit mehr als zehn Strophen fest zum Repertoire gehört. Ob es die Große Straße ist oder der Pegel des Straussees, kein Thema ist vor der IG SuM sicher. Als der Bestand der Strausberger Eisenbahn gefährdet war, hat die IG SuM an der Endhaltestelle Lustgarten ein Lied für dieses Anliegen gesungen.

Die Hauptsache sei ihnen stets die Geselligkeit der Senioren, ganz nach dem Motto der Volkssolidarität „Gemeinsam statt einsam“. Natürlich singen sie die alten Volkslieder, doch auch das DDR-Liedgut pflegt die IG SuM: „Da gab es so schöne Friedenslieder wie Der einfache Friede von Gisela Steineckert oder Brot und Rosen“, schwärmt Renate Hummel. Ihr gehe immer das Herz auf, wenn die Augen der alten Menschen leuchten und sie die Lieder ihrer Jugend wieder erkennen und mitsingen. (js)