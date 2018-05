Asphalt bleibt vorerst liegen

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Die Ersatzstraße, die als Umleitung für die Zeit der Bauarbeiten an der August-Bebel-Straße vom Land angelegt wurde, wird nicht abgerissen. Das haben die Stadtverordneten beschlossen. Trotz dieses Beschlusses bleibt die Straße für den Kfz-Verkehr gesperrt. Da es den Grund für ihre Existenz nicht mehr gibt, ist rechtlich auch die Legalität beendet und sie dem Verkehr entzogen worden. Um das zu ändern wären Planugsrecht und eine Widmung notwendig. Jedoch ist das auf den Sand gelegte Asphaltband auch nicht für dauerhaften Verkehr geeignet.

Die Verwaltung hatte den Abgeordneten in der Beratungsdrucksache sieben Varianten erläutert. Variante 1 bedeutete den Rückbau auf Kosten des Landes – so wie ursprünglich vereinbart. Fußgänger und Radfahrer hätten danach den unbefestigten Weg nutzen können. Die Varianten 2 bis 5 waren mit einem teilweisen Rückbaubau verbunden. Variante 6 war der Erhalt des Asphaltbandes und die Freigabe für den Kfz-Verkehr. Das hätte jedoch unter anderem großen Streit mit Anwohnern der Reifenwerkersiedlung gebracht, die schon beim Bau der Ersatzstraße wegen der Lärmbelästigung mit rechtlichen Schritten durchgesetzt hatten, dass sie nur während Arbeiten in der Bebelstraße genutzt werden darf.

Variante 7 ist der komplette Neubau mit Schallschutzmaßnahmen, was eine Millionen Euro kostet und samt Planung mindestens drei Jahre dauert. Darüber soll nun in Ausschüssen diskutiert werden. Auch für dieses Projekt muss der Asphalt entfernt werden – dann allerdings auf Kosten der Stadt. Die hat nun noch zusätzliche Kosten zu tragen: Das Land hatte bereits eine Firma beauftragt und die hat Anspruch auf Kompensationszahlungen für den entgangenen Gewinn und den Asphalt, den sie wiederaufbereitet woanders eingebaut hätte. (us)