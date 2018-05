Ein lehrreiches Jahr absolviert

Hans Still

Stolzenhagen (MOZ) Die „Werner und Anita Otto Stiftung“, die erste Seestiftung Deutschlands, steuert auf ihren ersten Geburtstag zu. Für Jürgen Krajewski, Geschäftsführender Vorstand, ein Anlass zu einem ersten Fazit. Seine Bilanz fällt vorwiegend positiv aus.

Arbeitsreich und lehrreich sei das Jahr gewesen, berichtet Krajewski über die zurückliegenden zwölf Monate. Genau genommen fällt der Geburtstag der Stiftung auf den 11. Mai, aber der Stolzenhagener Ortsvorsteher möchte schon zuvor berichten, was sich seit der offiziellen Beurkundung der Seestiftung getan hat. „Wir sind in der Endphase der Konsolidierung“, schätzt er ein und meint beispielsweise die Anpassung der Pachtverträge.

194 Anlieger haben über ihre Grundstücke Zugang zum See, der mit seiner maximalen Tiefe von 17 Metern, dem anerkannten Fisch- und Artenreichtum und seiner sehr guten Wasserqualität zu den beliebtesten Badegewässern im Niederbarnim gehört. Musterverträge seien nunmehr erstellt worden, die für alle Anlieger gelten würden. „Die Einnahmen dienen dem gemeinnützigen Zweck“, betont Krajewski und versichert, die Stiftung erfreue sich „immer noch großer Zustimmung“. Krajewski wörtlich: „Einige wenige haben eine andere Sicht, das sind die, die um jeden Cent feilschen.“

Grundsätzlich sei es die Politik des Vorstandes des See-Stiftung, mit jedem Anlieger im Gespräch zu bleiben. So werde demnächst beispielsweise der Wunsch aufgenommen, das so genannte Stand-Up-Paddeln zu erlauben. Bisher war das verboten, aber es gebe entsprechende Nachfragen. Überhaupt soll es demnächst zu einem Regelwerk kommen. „Wir diskutieren gerade mit der Unteren Wasserbehörde und der Unteren Fischereibehörde , der Gemeinde und mit Anliegern eine Bäder- und Seeordnung, die das Zusammenleben am Gewässer regeln soll“, kündigt Krajewski an. Der Schutz und der Erhalt des Sees stehe im Vordergrund, daher brauche es Regeln. So dürften keine Hunde ins Wasser, die Körperpflege wie das Haarewaschen sei verboten, ebenso der Betrieb von Motor- und Segelbooten auf dem See. „Wer mit einem Elektromotor fahren möchte, muss dies beantragen“, klärt der Stolzenhagener auf.

Die einst angekündigte Anliegerversammlung werde es allerdings nun doch nicht geben, lässt Krajewski wissen. Stattdessen werde an ein späteres Treffen gedacht, wobei die Zeit dafür noch nicht reif sei. „Zwischen der Stiftung und den Anliegern ist noch einiges zu klären. Wenn das erledigt ist, stellen wir uns den Anliegern vor und reden über unser gemeinsames Wirken für den See“, laut nunmehr die Ankündigung.

Dass sich nicht alles am See im unbedingten Einvernehmen regeln lässt, beweist indes ein aktueller Fall an der Nordseite des Sees. Dort wurde durch die See-Stiftung eine Firma beauftragt, die etliche Rohre und Betonteile in Ufernähe entsorgte. Frühere Grundstücksbesitzer hatten die Materialien ins Wasser gebracht, obwohl dies seit Jahrzehnten nicht gestattet war. Damit habe der neue Eigentümer des Grundstücks nichts zu tun. Sehr wohl aber mit einem Umstand, den Krajewski mit „illegale Landnahme“ umschreibt. Der Besitzer des Grundstücks habe nämlich von seinem Land aus Erde in den See eingebracht, um seinen Uferbereich zu gestalten. „Das Einbringen von Kies, Erde oder Betonplatten ist aber untersagt. Außerdem liegen dort die geschützten Laichgebiete“, argumentiert Krajewski, der den Fall mit Fotos dokumentiert hat.

In der Folge wurde jetzt eine Vermessung des Grundstücks, das Setzen von Grenzsteinen und sogar das Errichten eines Zaunes zwischen dem Grundstück und dem See veranlasst. Diese Vorgehensweise irritiert den Grundstückseigentümer Robert K. * allerdings. „Das Vermessen des Grundstücks ist ja eine wunderbare Sache. Aber natürlich frage ich mich, wie denn die Zaunbauer an die Grenze gekommen sind. Vermutlich nämlich nicht mit einem Kahn, sondern unerlaubterweise über mein Grundstück““, reagiert der Eigner. Zudem stellt er die Frage, ob diese Aktion als Auftakt für eine Abgrenzung der Grundstücke in Richtung See zu verstehen sei. „Das kann sicher nicht das Ziel nach einem Jahr See-Stiftung sein“, reagiert der Eigentümer, der die Vorwürfe zurückweist. * Name geändert