Schlüsselstelle bleibt die Schikane

Edgar Nemschok

Seelow (MOZ) Seelow. Die Motorsportfreunde der Region werden dem Wochenende mit großen Erwartungen entgegensehen. Eine Woche nach dem spektakulären Moto-Cross in Wriezen ist der MC Seelow Gastgeber für den 46. Internationalen ADAC Autocross. Der MC Seelow freut sich auf ein Topfahrerfeld, das am Sonnabend und Sonntag am Start ist.

Was heißt eigentlich Autocross? Laut einer Definition des Dachverbandes FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) sind sowohl offene, sogenannte Autocross-Einsitzer (Spezial-Crossfahrzeuge = Prototypen im Buggy-Format), als auch geschlossene Tourenwagen und Produktionswagen (die Mehrheit aller Pkw-Modelle) auf einer relativ kleinen und für das Publikum meist gut überschaubaren Rennstrecke zugelassen.

In Seelow haben die Zuschauer auf der hochgelegenen Haupttribüne perfekte Bedingungen, um die Rennen in nahezu allen Streckenabschnitten auch gut einsehen zu können. Immer wieder eine Schlüsselstelle im Rennen ist die sogenannte Schikane vor der Haupttribüne. Hier wird es meist sehr eng und sehr häufig werden schon an dieser Stelle auch Rennen entschieden.

Für Seelow gilt, die Mehrzahl der Fahrer liebt die Strecke. Sie ist sehr schnell und zum Beispiel auf der langen Kurve (bergauf) können die Piloten die ganze Kraft ihrer Motoren voll ausnutzen. Doch PS allein entscheiden in Seelow nicht ausschließlich. Fahrerisches Können, wie zum Beispiel in der spektakulären Stadtkurve, ist mindestens genauso wichtig. Wer hier am besten durch die Kurve driftet, sichert sich auch eine gute Ausgangslage für die folgenden Sprintabschnitte.

Zum 46. Internationalen ADAC Autocross des MC Seelow haben 109 Fahrer aus 15 Ländern ihre Nennungen abgegeben. Das ist ein neuer Anmelderekord zur Auftaktveranstaltung der Europameisterschaft 2018. Freuen können sich die Zuschauer und Fans auf die besonders starken Divisionen der Buggys 1600 und der Super Buggys. In beiden Divisionen gibt es bei den Rennen jeweils vier Gruppen in einem Durchgang. Auch die Nachwuchsklasse mit den Junior Buggys ist mit 15 Teilnehmern so stark wie nie zuvor vertreten. Dafür hat sich die Starterzahl bei den Autocross-Tourenwagen gegenüber vergangener Jahre verringert.

Bevor es aber richtig losgeht, müssen sich alle Teilnehmer bei der administrativen Abnahme noch einmal durchchecken lassen. Auslandsstartgenehmigungen und internationale Fahrerlizenzen müssen noch einmal überprüft werden. Danach überprüfen die Technischen Kommissare mit kritischen Augen die Rennfahrzeuge. Hier wird jedes Auto auf das richtige Gewicht und die maximale Lautstärke bei einer bestimmten Drehzahl geprüft. Ein Sicherheitscheck der Rennfahrerkleidung wird ebenfalls durchgeführt. Feuerfeste Kleidung ist vorgeschrieben genau wie die Zulassung von Helmen und Rennanzügen.

Wenn alle Fahrer die Anmeldeprozeduren erledigt haben, wird am Sonnabendvormittag eine offizielle Starterliste herausgegeben. Und dann geht es richtig los.

Die FIA hat das Reglement für die Saison 2018 verändert. In diesem Jahr erfolgt zu Beginn ein Warm Up über zwei Runden. Man nennt das in der Fachsprache auch Informationsrunden. Danach wird das erste Qualifikationstraining in aufsteigender Reihenfolge der Startnummern in jeder Division gefahren. Im Anschluss müssen alle Fahrer zu einem Fahrerbriefing im Festzelt erscheinen. Dort gibt es noch einmal letzte Hinweise und Anweisungen über den gesamten Verlauf der Veranstaltung.

Richtig spannend wird es am Sonnabend ab 16 Uhr. Es beginnen die ersten Qualifikationsrennen. Davor wird ein weiteres Qualifikationstraining in umgekehrter Reihenfolge der Startnummern absolviert.

Der Sonntag beginnt schon um 9 Uhr mit dem zweiten und dritten Qualifikationsrennen. Um 13 Uhr ist nach längerer Mittagspause wieder eine Fahrerparade vorgesehen. Hier gibt es für die Fans auch die Gelegenheit, im Fahrerlager ein wenig hinter die Kulissen zu schauen. Alle qualifizierten Teilnehmer starten ab 14.15 Uhr bei den Semifinals. Der Höhepunkt der Auftaktveranstaltung zur EM 2018 sind dann ab 15.30 Uhr die Finalrennen. Insgesamt stehen neben Qualifikationstraining und Warm Up 43 spannende Rennen auf dem Programm.

Die Versorgung an der Rennstrecke mit Speisen und Getränken ist sichergestellt. Die Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe der Rennstrecke.

Wie immer ein wenig angespannt ist MC Seelows Vereins-chef Rudi Kulicke. „Ja, das ist aber positive Anspannung gemischt mit Vorfreude. Wir liegen gut im Zeitplan und mein Team hat sehr gut gearbeitet. Ich freue mich, dass Größen des Motorsports wie Bernd Stubbe und René Mandel, der den Weg zum Autocross zurückgefunden hat, zu uns nach Seelow kommen. Und ganz besonders freue ich mich, dass auch Jaroslav Hošek wieder dabei ist. Der Haudegen ist inzwischen 73 und garantiert der älteste Starter. Jaro ist nach den vielen Starts in Seelow ein Publikumsliebling, und ich drücke ihm auch wieder die Daumen.“