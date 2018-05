Lahmer Heim-Auftritt ärgert Trainer Maucksch

Michel Rieckmann

Fürstenwalde Enttäuschung bei enttäuschenden Gastgebern: Der FSV Union Fürstenwalde hat am Mittwoch sein letztes Nachholspiel in der Fußball-Regionalliga Nordost nach einer allenfalls mäßigen Vorstellung vor eigener Kulisse gegen die VSG Altglienicke mit 0:1 verloren.

Als der Ball von Danny Breitfelder in der Nachspielzeit an die Latte des Berliner Tores knallte, stand die fünfte Niederlage der Spreestädter im 16. und vorletzten Saisonheimspiel fest. Und Trainer Matthias Maucksch war richtiggehend sauer: „Mich ärgert heute der gesamte Auftritt. Wir sind nicht ins Spiel rein gekommen und haben viele Zweikämpfe verloren. Bei einigen fehlte die Körpersprache, das war nichts Kompaktes, das sah schlimm aus von draußen.“

Dabei hatten die Gastgeber in der ersten Halbzeit sogar etwas mehr Spielanteile. Woran es haperte, war die Chancenverwertung. Als Erster hatte Andor Bolyki die Führung auf dem Fuß, aber sein Versuch wurde von Ex-Profi Björn Brunnemann geklärt (3.). Ein Schuss von Rico Gladrow von der Strafraumgrenze strich knapp am rechten Pfosten vorbei (13.).

Kurzer Atemaussetzer dann bei den Fürstenwaldern, als Kevin Kahlert nach einer Ecke am Fünfmeterraum völlig frei stand und den Ball nur einschieben brauchte. Doch Torwart Oliver Birnbaum blieb lange stehen und vereitelte diese hundertprozentige VSG-Chance (15.).

Die Partie wurde jetzt munterer, beide Seiten ließen Chancen zu. Erneut war es Gladrow, der aus gleicher Position abschloss, nur diesmal links vorbei (17.). Kemal Atici wollte es zu genau machen und „passte“ Keeper Dan Twardzik – der mit der für einen Torhüter ungewöhnlichen Rückennummer 3 – in die Arme (25.). Und Bolyki konnte einen Flankenball nur auf das Tornetz befördern (39.). Für die Hauptstädter probierten sich Louis Stüwe, dessen Schuss Birnbaum noch zur Ecke lenkte (22.), Kapitän Brunnemann, der knapp vorbei zielte (24.), und Igli Cami, der die Kugel in aussichtsreicher Position ins Fangnetz segeln ließ (41.).

In der zweiten Halbzeit waren die Berliner präsenter – und belohnten sich mit dem einzigen Treffer des Abends. Und erneut stand Kahlert im Fokus. Denis Mrkaljevic brachte eine Ecke in den Strafraum, der 1,91 Meter große Abwehrspieler kam zum Kopfball, Birnbaum war zwar noch dran, konnte den Ball aber nicht entscheidend um den Pfosten lenken (51.). Draußen feierte das neue Trainerteam des Aufsteigers um Lothar Hamann und „Kultkicker“ Torsten Mattuschka, der verletzungsbedingt bis Saisonende zum Zuschauen verdammt ist, das Tor geradezu euphorisch.

Fortan waren die Fürstenwalder wie gelähmt und leisteten sich krasse Fehler im Aufbauspiel. Diese aber konnten die Gäste nicht nutzen. Auch, weil Birnbaum seine Mannschaft im Spiel hielt. So beim Schuss auf die lange Ecke (56.) und im 1:1 jeweils gegen Kevin Stephan (57.). Nach vorne ging bei den Hausherren wenig bis gar nichts. Twardzik musste lediglich einen Gladrow-Flatterball wegfausten (61.). Und hatte bei Breitfelders finalem Lattenschuss dann auch noch ein bisschen Glück.

„Wir sind natürlich froh, hier drei Punkte geholt zu haben. Uns war bewusst, dass der Gegner immer hohes Tempo geht und gefährlich im Konterspiel ist. Darauf haben wir versucht uns taktisch vorzubereiten und es ganz gut umgesetzt“, sagte Hamann. „Gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Übergewicht und mehr Chancen. Das Tor fällt dann glücklich, aber das Glück hat uns zuletzt eben manchmal gefehlt, heute war es auf unserer Seite.“ Sein Fürstenwalder Kollege kündigte an: „Wir werden das Spiel natürlich auswerten – und da gibt es einiges zu tun. Wir haben da noch viel Arbeit vor uns und sehen, dass der Fokus immer hochgehalten werden muss.“

Sagte Matthias Maucksch – und blickte damit auch auf das letzte Auswärtsspiel der Saison am Sonntag, 13.30 Uhr, beim VfB Germania Halberstadt. Der Neuling aus Sachsen-Anhalt rangiert als Neunter einen Platz und einen Zähler hinter dem FSV Union, kassierte zuletzt binnen acht Tagen drei Auswärtsniederlagen (jeweils 1:3 in Neugersdorf und Babelsberg, am Mittwoch 0:1 in Auerbach). Die VSG Altglienicke, die trotz des so wichtigen Sieges den Klassenerhalt immer noch nicht zu hundert Prozent sicher hat, muss in „Tusches“ alte Heimat zu Meister Energie Cottbus.

FSV Union Fürstenwalde: Oliver Birnbaum – Ingo Wunderlich, Niklas Thiel, Noah Awassi, Filip Krstic – Bujar Sejdija, Stefan Gehring (58. Will Siakam) – Andor Bolyki (80. Felix Behling), Rico Gladrow, Danny Breitfelder – Kemal Atici

VSG Altglienicke: Dan Twardzik – Dennis Mrkaljevic, Kevin Kahlert, Louis Stüwe, Stephan Bremer – Björn Brunnemann, René Pütt – Igli Cami (78. Christian Preiß), Fabian Fritsche (83. Rico Steinhauer), Chinedu Ede (89. Steven Marx) – Kevin Stephan

Schiedsrichter: Stefan Prager (Gera) – Zuschauer: 363