Anstrengende Feier-Tage für Ilona Hummel

Kai Beißer

Storkow Es liegen aufregende Tage hinter Ilona Hummel. Zum einen sind die Schützlinge der Trainerin vom Storkower SC durch ein 4:1 über den Brandenburger SC Süd ins Finale des Landespokals der Fußball-D-Juniorinnen eingezogen. Zum anderen wurde die 58-Jährige als Vertreterin Ostbrandenburgs zusammen mit sieben Mitstreitern aus den übrigen Fußballkreises des Landes sowie acht Vertretern des Fußballverbandes Mittelrhein in Siegburg als DFB-Ehrenamtspreisträgerin ausgezeichnet. „Ein tolles Erlebnis. Neben der Ehrung gab es auch ein Kulturprogramm: Dampferfahrt nach Bonn, Abendessen, Variete“, schwärmt Ilona Hummel.

Zurück in Storkow, gab es vor dem Pokalspiel am Dienstag im Zuge der Aufnahme in den „Club 100“ der DFB-Ehrenamtler zwei Mini-Tore und fünf Bälle für den Verein, überreicht durch den scheidenden Kreis-Beauftragten René Carouge.

In der Partie gegen die Brandenburgerinnen setzte das SSC-Team die Marschroute – dicht am Gegner stehen, den Ball laufen lassen und schnell den Abschluss suchen – von Beginn an um. Zwar egalisierten die Gäste durch Emma Harder (23.) die frühe Führung von Emma Kirschke (6.), aber Anna Mell brachte die Storkowerinnen noch vor der Pause wieder auf die Siegerstraße (29.). Und sie war es auch, die mit ihren Treffern 2 und 3 (41., 48.) den Finaleinzug gegen zunehmend verzweifelnde Brandenburgerinnen, die gleich mehrfach an der einheimischen Torhüterin Constanze Lange gescheitert waren, perfekt machte.

Damit lebt der Traum vom Double für die Storchenstädterinnen, die die Meisterschaftstabelle der Landesklasse ungeschlagen und mit 37 Punkten vor Turbine Potsdam D2 (29), Brandenburg Süd (28) und Pokal-Final-Gegner FSG Falkensee (27) anführen, der sich 3:2 beim FC Borussia Belzig durchgesetzte. Endspiel-Termin ist der 2. Juni.

So ganz ist der Ehrungs-Marathon für Ilona Hummel übrigens noch nicht beendet: Am 6. September fährt sie zur Auszeichnungsveranstaltung des DFB-Club 100 nach München und wird zudem das Länderspiel gegen Frankreich im Rahmen der UEFA Nations League live in der Allianz-Arena erleben. (kb)