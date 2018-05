Eberswalder luden die Jüngsten zum Wettstreit

Matthias Wagner

Eberswalde Der Eberswalder Schwimmverein hatte zum 21. Spatzenschwimmen geladen. Austragungsort war die Schwimmhalle im Baff. An den Start gingen Mädchen und Jungen ab Jahrgang 2012. Die Kinder wetteiferten in den Disziplinen Rückenschwimmen, Kraulen und Brustschwimmen. Bei letzteren mussten jedoch nur die Beine bewegt werden, derweil der Oberkörper auf einer schwimmfähigen Matte ruhte. Zum Abschluss der Durchgänge, die außerdem nach Altersgruppen aufgeteilt waren, gab es jeweils noch eine 4x25-Meter-Überraschungsstaffel.

Im Vordergrund stand bei allen Vergleichen aber nicht so sehr der Wettkampfgedanke, sondern vielmehr der Spaß und die Freude am gemeinsamen Sport. Dennoch wachten drei aufmerksame Kampfrichter über die Einhaltung der Regeln. Es sollten schließlich für alle Beteiligten die gleichen Bedingungen herrschen.

Die Kinder gingen konzentriert zur Sache, während Trainer Andreas Saremba hier und da noch einen Hinweis gab. Nachwuchsprobleme habe man keine, so der engagierte Schwimmlehrer. Eher müsse man zurzeit eine Warteliste in Kauf nehmen, wenn man sein Kind zum Schwimmen anmelde. Bei den wasserbegeisterten Kindern sei zudem ein leichter zahlenmäßiger Vorteil zugunsten der Mädchen zu verzeichnen, verriet er. Manch Junge spiele scheinbar doch lieber Fußball, so seine Vermutung.

Für Anna-Lena (7) aus Seelow, die für den Verein DLRG Kreisverband Oder-Spree startete, war die Teilnahme am Wettkampf in Eberswalde eine Premiere. Mutter Yvonne Porsche drückte am Beckenrand die Daumen und Tante Jana Kuczera war eigens aus Dresden gekommen, um ihre Nichte kräftig anzufeuern. Angesichts der Platzierungen erwies sich dieses Vorhaben als erfolgreich, denn die ersten beiden Durchgänge konnte die ehrgeizige junge Schwimmerin für sich entscheiden.

Für Frederik (8) aus Eberswalde war es hingegen bereits die zweite Teilnahme am Spatzenschwimmen. Dennoch fieberten die Eltern Kerstin und Sven Sprenkelmann natürlich mit. Hervorragende Platzierungen des Sohnes waren der Lohn. Aber auch die anderen Teilnehmer aus Eberswalde erzielten sehr gute Ergebnisse, so dass alle mit dem Ausgang des Tages zufrieden sein konnten.(mwa)