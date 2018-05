Leann Betker ist neue Landesmeisterin

Steffen Möbis

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Landesmeisterschaft der Jugendlichen nutzte Leann Betker vom TuS Frankfurt in eigener Halle für eine Galavorstellung. An drei Geräten der hochklassigen LK II konnte sie Bestwertungen erturnen und zu Recht den Titel mit zwei Punkten Vorsprung gewinnen. Auch bei den anderen Leistungsklassen war der TuS im weiblichen Bereich vertreten. Ein weiteres Podium blieb den Frankfurtern aber knapp versagt.

Daria Schuster und Jessica Kunz turnten als erste in der LK 4 und konnten sich im Mittelfeld platzieren. Nach einem misslungenen Abgang vom Balken kam Daria auf Rang 11 und Jessica auf Platz 18 von 32 Turnerinnen.

Am Nachmittag präsentierte sich die komplette TuS-Riege mit Mary-Jane Skopiak, Angie Herold, Alexa Rehfeld, Julia Boguczewicz, Kaja Stegelmann und Jasmin Lehmann in der LK III mit ihren Kürübungen. Mit einer phänomenalen Bodenübung und einer Wertung von 14,5 Punkten schockte Mary-Jane ihre Gegnerinnen. Mit einer Halbierung ihrer unfreiwilligen Abgänge auf zwei gelang ihr ein hervorragender 4. Platz. Angie folgte mit Platz 8 als nächste TuS-Turnerin. Auch Alexa konnte überzeugen, verturnte sich aber am Stufenbarren gewaltig, so dass sie Elfte wurde. Julia hatte ebenfalls etliche Patzer in ihren Übungen und wurde 15., Kaja folgte auf Rang 18 und Jasmin landete auf Platz 20 trotz einer tollen Balkenkür. Das freute auch die betreuende Vereinsvorsitzende Kirstin Lehmann.

Den Glanzpunkt setzte die zur Zeit beste Jugendturnerin aus Frankfurt Leann Betker, die von Axel Bialas individuell betreut wurde. Sie turnte mit ihren perfekten und schwierigen Kürübungen der Konkurrenz weit voraus. Lediglich am Balken konnte eine Turnerin mithalten. An allen anderen Geräten erturnte sie sich einen großen Vorsprung und gewann verdient den Landesmeistertitel. (smo)