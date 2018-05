Ehrgeiziger Sportler und engagierter Taktgeber

Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wolfgang Heinrich ist ein Vollblut-Trainer. Selbst beim Gesprächstermin in seinem Wohnzimmer erklärt er seine Vorstellungen mit großem Körper- und Stimmeneinsatz. Als Trainer alter Schule würde er sich selbst aber nicht bezeichnen. „Ich bin ein moderner und engagierter Trainer. Zum Sport muss man geboren und erzogen werden. Geboren werden die wenigsten dazu und die Erziehung ist Aufgabe des Trainers. Man gibt den Takt vor und muss Freude erzeugen – ohne die geht es nicht. Für mich bedeutet Sport Druck, manchmal auch Entbehrung und Arbeit. Für mich ist Sport eine Lebensaufgabe und deshalb bin ich Trainer“, erklärt Heinrich, der am Sonntag seinen 80. Geburtstag feiert.

Trotz seines fortgeschrittenen Alters steht er nach wie vor dreimal in der Woche als Übungsleiter von Nachwuchs-Leichtathleten des SC Frankfurt auf dem Gelände an der Kieler Straße. „Wenn sich die Kinder auf mich und das Training freuen, ist das die schönste Belohnung für den Aufwand. So lange ich gesund bin und das Gefühl habe, dass die Kinder Freude mit mir haben, möchte ich weitermachen. Der Kontakt mit den jungen Menschen hält jung.“

Mit Sport kam Wolfgang Heinrich früh in Berührung. Geboren 1938 in Sommerfeld, dem heutigen polnischen Lubsko, wurde seine Familie vertrieben und landete 1946 über Umwege in Seelow. In seiner Jugend war er Turner, Fußballer und Leichtathlet. Dort wurde er 1961 in Letschin Kreismeister, als er die 100 Meter in 11,4 Sekunden lief. „Nach der Jugend wurde ich in die Armee gepresst, sonst hätte ich nicht studieren können. So war das in der DDR“, erzählt er.

Auch nach dem Studium zum Diplom-Ingenieur in Berlin blieb er dem Sport treu. 1963 kam er nach Frankfurt zum Bau- und Montagekombinat Ost und schloss sich wenig später der dortigen Betriebssportgruppe B 600 an – der Name spielt auf die Bezeichnung der damals besten Betongüte an. Schnell wurde der Torjäger auch zum Trainer und Manager der Mannschaft. 1973 gewann B 600 in der 1. Kreisklasse den Meistertitel, drei Jahre später auch den Kreispokal. Für seine damaligen Spieler hat Heinrich nun kleine Bücher mit Fotos und Spielberichten angefertigt, die er im Rahmen seiner Geburtstagsfeier verteilen möchte.

Über die Zwillinge seiner Tochter kam er schließlich – mittlerweile als Rentner – zum SC Frankfurt. „Viele Fußball-Bundesligisten haben ja Leichtathletik-Trainer für die Kondition der Spieler angestellt. Das geht auch umgedreht – zumindest, wenn man auch selbst einmal Leichtathlet war“, meint der noch 79-Jährige. Neben der fachlichen Ausbildung steht für ihn dabei im Vordergrund, Stolz und Leistungswillen zu vermitteln.

Auch sonst ist Wolfgang Heinrich ein vielseitig interessierter Mensch. Neben einer Jahreskarte für die Oberliga-Fußballer des 1. FC Frankfurt hat er seit Jahrzehnten zusammen mit seiner Frau auch ein Abonnement für die Konzerthalle. „Nebenbei“ hat er zudem mehrere Bücher geschrieben, die von seinem eigenen Leben im politischen, gesellschaftlichen und natürlich auch sportlichen Kontext erzählen. Engagiert ist er seit der Wende auch als sachkundiger Einwohner im Werksausschuss der Stadt. Zudem will der Garten gepflegt werden. Und natürlich treibt er noch regelmäßig selbst Sport. Mit dem Ball geht es zehn Runden um einen Sportplatz zum „Beweglichkeitstraining“, wie er es selbst nennt. „Man muss auch selbst etwas tun“, sagt Wolfgang Heinrich mit einem Lächeln.