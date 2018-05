Erwartungsfroher Blick auf die Freiluft-Saison

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Mit der Landesmeisterschaft im Mehrkampf der Altersklassen U 12 und U 14 in Königs Wusterhausen beginnt nun auch für die Leichtathleten die Freiluftsaison auf Landesebene. Darauf haben die Barnimer Vereine gezielt im Winter hingearbeitet und entsprechend groß sind auch die Erwartungen der Athleten und Trainer.

Von Motor Eberswalde gehen fünf Akteure bei der Landesmeisterschaft an den Start. „Ich denke, wir sind damit recht gut aufgestellt und rechnen da auch mit vorderen Platzierungen“, erklärte Trainerin Sabine Preuß. Mit dabei ist auch Luisa Lehmann, Jahrgang 2008. „In der Halle ist sie schon Landesmeisterin im Mehrkampf geworden. Auch diesmal traue ich ihr den Titel zu, wenn alles einigermaßen läuft“, sagte Sabine Preuß.

Schon beim Barnimer Kreissportfest bestätigte Luisa Lehmann ihre gute Form. Im Weitsprung, den sie mit 4,14 Meter gewann, hätten auch ihre anderen drei Versuche zum Sieg gereicht. 1,30 Meter überquerte sie im Hochsprung, auch das war in der U 10 die Bestleistung, nur beim Ballwurf hat die junge Eberswalderin noch Reserven. Bei der Landesmeisterschaft startet sie in der U 12. Dabei sind Höchstleistungen in den Disziplinen 50-m-Sprint, Ballwurf und Weitsprung gefragt. Ihre Paradedisziplin, die 800 Meter, wird erst ab der U 14 ausgetragen. Da setzte sie mit einer Zeit unter 2:50 Minuten (2:49,64) ein dickes Ausrufezeichen für die Saison.

Erwartungsfroh blicken aber auch andere Eberswalder Leichtathleten auf die kommende Freiluftsaison über die Kreisgrenzen hinaus. Das nächste Kräftemessen wird für einige der 24. Sprinter- und Springerabend des Löwenberger SV am 16. Mai sein. Danach geht es Schlag auf Schlag und dann stehen auch schon am 26. Mai die Landeseinzelmeisterschaften der U 14 bis U 20 in Cottbus an. Da haben sich die Eberswalderinnen Letitia Seidel und Marie Kaczmarek ordentlich etwas vorgenommen. Die 14-jährige Letitia liebäugelt mit einer Zeit von unter 13 Sekunden über die 100 Meter, eine Fabelzeit für Nicht-Sportschüler ihres Alters. Beim Kreisportfest legte die frühere Turnerin, die erst seit einem Jahr Leichtathletik betreibt, mit 13,39 Sekunden schon einmal ordentlich vor.

Marie Kaczmarek will über die 100 Meter Hürden ganz von mitlaufen und den Endlauf erreichen. Mit 15,61 Sekunden beim Kreissportfest zeigte sie bereits ihre gute Form.(dl)