HSG-Männer verabschieden sich mit Sieg

Wilfried Hohmann

Müllrose (MOZ) Zum letzten Saisonspiel in der Verbandsliga Süd mussten die Handballer der HSG Schlaubetal-Odervorland beim Erzrivalen MTV Wünsdorf antreten. Sie kehrten mit einem 26:25-Sieg zurück.

Gegen den Gastgeber hatte sich die HSG Schlaubetal in der Regel immer enge und spannende Spiele geliefert, jedoch nie verloren. In der Hinrunde der Saison trennten sich beide Mannschaften 29:29. „Wir wollen beide Punkte holen. Schließlich haben wir gegen Wünsdorf eine Serie zu verteidigen und möchten uns für das Remis revanchieren“, erklärte Trainer Michael Stalla vor dem Spiel. Es sollte wieder ein hart umkämpftes Spiel werden, bei dem die Zuschauer auf ihre Kosten kamen.

Die Partie begann ausgeglichen. Nachdem Normen Ermling die HSG mit zwei Treffern jeweils in Führung brachte, glich der MTV jeweils aus und ging dann mit 3:2 in Führung. Marc Eschenbach glich jedoch wieder aus. Die erneut in Führung gehenden Wünsdorfer nutzten dann einen vergebenen HSG-Siebenmeter sowie eine Zeitstrafe gegen Pascal Hötzel aus, um sich mit zwei Treffern erstmals eine zwei-Tore-Führung zum 6:4 (13.) zu erspielen und kurz darauf auf 8:5 zu erhöhen. Gerade als die Wünsdorfer Fans mit einem vorentscheidenden Führungsausbau liebäugelten, trat das Gegenteil ein. Mit einem Dreierpack stellten Eschenbach und zweimal Felix Preiss den Ausgleich zum 8:8 her. Ihnen gelang es mit drei weiteren Treffern, den Vorsprung auf 12:9 auszubauen. Den kamen zur Halbzeit auf 10:12 heran.

In der Pause zeigte sich Michael Stalla vor allem mit der Abwehrleistung seiner Mannschaft zufrieden und munterte sie auf, konzentriert zu bleiben. Zu Beginn der zweiten Hälfte baute Przemyslaw Tolyz trotz Unterzahl die Führung auf 13:10 aus. Nachdem die Schlaubetaler die nächsten zwei Angriffe nicht im Wünsdorfer Gehäuse unterbringen konnten, nutzten die Gastgeber drei Angriffe zum 13:13 (35.) aus. Jetzt war die Partie wieder völlig offen. Die HSG-Abwehr stabilisierte sich, die Gastgeber vergaben ihre Möglichkeiten zu oft unkonzentriert. So konnte sich die HSG-Sieben bis zum 18:16 durch Matthias Stalla in der 43. Minute immer wieder eine kleine Führung erspielen. Eng wurde es nur in der 48. Minute, als den Gastgebern nach einer Zeitstrafe gegen Frank Firniß der Ausgleich zum 18:18 gelang.

In der Endphase hatten die Müllroser eindeutige Konditions- und Schnelligkeitsvorteile. Zunächst erhöhten Stalla und Ermling auf 20:18 und anschließend Ermling und Preiss auf 22:19. Als Preiss und Hötzel in der 56. Minute zum 24:20 erhöhten, war dies eine Vorentscheidung. Für die endgültige Entscheidung sorgten Tolyz sowie Tobias Hallert zum 23:26. In den letzten 20 Sekunden konnten die Gastgeber noch auf 25:26 verkürzen.

Trainer Stalla lobte seine Mannschaft: „Die Grundlage für diesen Sieg haben wir in der Deckung gelegt. Hier waren wir mit einigen Varianten flexibler und aggressiver als die Gastgeber und zwangen diese zu überhasteten und unplatzierten Abschlüssen. Und das, obwohl wir vier Zeitstrafen mehr erhielten und doppelt so viele Siebenmeter kassierten. Besonders hat mich gefreut, dass Normen Ermling und Frank Firniß einen großen Anteil am Sieg hatten, da beide Spieler ihre Karriere mit einem Erfolg beenden konnten.“

Insgesamt war es für die HSG-Sieben ein toller Saisonabschluss. Auch wenn es vorwiegend aus Verletzungsgründen nicht zum Medaillenrang reichte, hat die Mannschaft bewiesen, dass sie zu den Spitzenteams der Liga gehört. Sie kann vom 4. Platz nicht mehr verdrängt werden, auch wenn sie am letzten Spieltag spielfrei hat.