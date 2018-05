Geschlagen und getreten an der Bushaltestelle

MOZ

Frankfurt (Oder) Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Mittwochabend an einer Bushaltestelle in der Franz-Mehring-Straße gekommen. Dort hielten sich mehrere junge Leute auf, als eine etwa 20-köpfige Jugendgruppe an ihnen vorbei lief. Dabei kam es zu einem Wortgefecht zwischen zwei jungen Frauen und einem der vorbeilaufenden Jugendlichen. Als ein 22-Jähriger dazwischen gehen wollte, wurde er von dem Jugendlichen geschlagen und getreten. Wegen seiner Verletzungen wurde er ins Klinikum gebracht. Ein 17-Jähriger wurde als Tatverdächtiger identifiziert.