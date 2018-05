Blumen, Mode und ein Kuchenbasar

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Am Sonntag lädt der Beeskower Mittelstandsverein zum traditionellen Frühlingsmarkt ein. Von 10 bis 17 Uhr wird der Marktplatz der Kreisstadt zu einem Blütenmeer. Zahlreiche Gärtnereien und Blumengeschäfte der Region bieten Pflanzen für Balkon und Garten an. Die Gärtnereien kommen aus Oder-Spree und Märkisch Oderland und haben vor allem selbst produzierte Jungpflanzen im Angebot. Neben den vielen bunten Blumen des Sommers gehören dazu auch junge Gemüsepflanzen. Ergänzt wird das Angebot des Marktes durch Kunst- und Handwerksartikel. Über 30 Anbieter haben sich in diesem Jahr angemeldet.

Auch gekocht werden braucht am Sonntag nicht. Auf dem Markt steht ein Holzbackofen, es gibt Fleisch vom Grill, Fisch aus der Region, österreichische Spezialitäten und ungarischen Langos. Immer ein Anziehungspunkt ist „Alpaca Island“ mit seinen vielfältigen Angeboten und den lebenden Tieren.

Traditionell bieten die Beeskower Einzelhändler zum Frühlingsmarkt einen verkaufsoffenen Sonntag. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die meisten Ladengeschäfte der Innenstadt. Viele bieten Sonderangebote und Rabatt­aktionen. Vor der Turmboutique gibt es am Sonntag ab 13 Uhr einen Kuchenbasar der Kita Regenbogen aus Görzig. Die Eltern backen fleißig, damit ein möglichst großer Erlös zugunsten des Kitaspielplatzes zustande kommt.

Um 14 Uhr lädt die Turmboutique außerdem zu einer Modenschau ein.