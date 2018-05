Horrorcrash folgt erfolgreiche Aufholjagd

Michael Schulz

Most Es war eine hitzige Schlacht, die nicht ganz nach dem Geschmack des Blumbergers Rennfahrers Mike David Ortmann verlief. Bei beiden Rennen landete er mit Fahrerkollege Markus Winkelhock auf Platz 11. Die ADAC GT Masters startete auf den 4212 Metern Asphalt ihre Premiere im tschechischen Most.

Verliefen die freien Trainings noch nach Plan, zeigte sich das Zeittraining von seiner schwierigen Seite. So blieb dem Fahrerduo Ortmann/Winkelhock nichts anderes übrig, als das Rennen von Startplatz 26 in Angriff zu nehmen. Den Start sah Mike David Ortmann aus seinem Cockpit wie folgt: „Was sich da in der ersten Kurve nach der Startgeraden abspielte, wirkte irgendwie wie Krieg. Was sich abspielte, habe ich noch nicht erlebt. Das halbe Fahrerfeld steckte im Kiesbett fest. Anbauteile anderer Fahrzeuge flogen durch die Luft. Ich hatte unheimlich viel Glück, da heil durchzukommen.“

Einen Mitbewerber nach dem anderen schluckten sie in erstklassigen Überholmanövern, eine taktisch hervorragende Boxenstrategie bescherten dem Duo am Ende einen großartigen elften Platz. „Das hat schon viel Spaß gemacht, von 26 auf 11 vor zu fahren“, sagte Mike David Ortmann mit einem strahlenden Gesicht, bevor er noch mit ernster Mine hinzufügte: „Dennoch ist der elfte Platz nicht unser Ziel.“

Doch auch wenn ihnen das mit dem 14. Platz in ihrem zweiten Zeittraining deutlich besser gelang, zeigte sich Ortmann nicht zufrieden: „Auch wenn wir den Abstand zum Führenden auf weniger als eine halbe Sekunde halbieren konnten, in die Top Ten spülte uns das Ergebnis leider nicht rein.“ Als dann bei besten Wetterbedingungen der Startschuss erfolgte, kämpfte sich das Duo Winkelhock/Ortmann bis weit in die Top Ten rein. Doch was dann passierte schilderte der Auszubildende zum Mechatroniker so: „Als ich das Auto von Markus übernahm, lief es einfach nur großartig. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich feststellen musste, dass ich auf der Hinterachse einen schleichende Plattfuss hatte. Der Lamborghini hinter mir fuhr mir unzählige Male ins Auto, mit dem Ergebnis, dass der Heckdiffusor gebrochen war und ich mich mit einem angeschlagen Auto mehr nach hinten orientieren musste. Einige Fahrer sollten doch bitte einmal bedenken, dass es nicht nur Werksfahrer gibt, sondern auch einen Großteil Piloten, welche für solche unnötig verursachten Schäden tief in die eigene Tasche greifen müssen.“ Am Ende sprang Platz 11 für das Fahrerduo heraus. (msc)