Händeschütteln in der Retter-Zentrale

Ellen Werner

Eberswalde Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hat am Donnerstag in Eberswalde die Integrierte Regionalleitstelle Nordost besucht. Dort kam Schröter mit Vertretern aus allen fünf Notrufzentralen des Landes zusammen. Im Anschluss fuhr der Minister weiter zur Rettungsdienst GmbH des Landkreises. Mehrere Gründe gebe es für die Arbeitstreffen. „Wir sind dabei, das Rettungsdienstgesetz zu überprüfen“, so der Minister. Ende April sei ein Entwurf „in die Mitzeichnung gegangen“. Damit verbunden sei auch das System der Leitstellen. „Da stehen wir vor einem Technikwechsel.“

Zeit fürs Händeschütteln mit den Disponenten nimmt sich Schröter am frühen Nachmittag aber auch. „Im Moment ist es einigermaßen ruhig“, lässt ihn einer der Mitarbeiter an den Arbeitsplätzen mit je vier Monitoren wissen, wo im Durchschnitt täglich zirka 700 Notrufe eingehen. Vor allem für das Notrufaufkommen aus Oberhavel interessiert sich der Minister – Schröter war dort Landrat und wohnt in Oranienburg.

2009 war die Eberswalder Leitstelle ans Netz gegangen. Bei ihrer Einrichtung hatte das Land dafür gesorgt, dass alle fünf Standorte, an denen Notrufe unter der Nummer 112 eingehen, mit einheitlicher Technik ausgestattet sind. So sind die Zentralen untereinander kompatibel und können bei Ausfällen füreinander einspringen. „Wir müssen jetzt bei einem Technikwechsel sehen, dass uns diese Vorteile – um die uns übrigens andere Bundesländer beneiden – erhalten bleiben“, so Schröter.

Für den Barnim benennt Kreis-Ordnungsamtsleiterin Ilka Zerche-Roch drei Punkte für das Ministergespräch: „Es geht darum, was wir in den nächsten fünf Jahren investieren wollen, damit wir noch kompatibel sind.“ Es solle um den Ausbildungsstand der Lebensretter gehen. „Und wir wollen Befehlsstellen und Führungsstrukturen zu den freiwilligen Feuerwehren durchplanen.“

Geklärt werden solle, welche Wünsche die Anwender in den Leitstellen an das Land haben, damit gemeinsame Ausschreibungen rechtzeitig mit dem Ministerium abgestimmt werden könnten, erläutert Daniel Kurth. Der SPD-Mann, der am Sonntag als möglicher neuer Barnimer Landrat in der Stichwahl ist, nahm als Sprecher seiner Landtagsfraktion für Brand- und Katastrophenschutz sowie Mitglied des Innenausschusses ebenfalls an dem Treffen teil. „Falls ich bald nicht mehr im Landtag bin, ist mir das noch total wichtig“, so Kurth.