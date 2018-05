Mehr Geschichtliches im Museumspark

Irina Voigt

Rüdersdorf (MOZ) Zur Sondersitzung hatten die Gemeindevertreter einen Antrag der Wirtschaftsförderung auf dem Tisch. Da ging es um einen Eigenanteil von 150 000 Euro, um an Fördermittel zur Modernisierung des kulturhistorischen Magazingebäudes zu kommen.

Die Kritik musste sich die Verwaltung nicht zum ersten Mal anhören, dass sie mit Anträgen aus ihrem Haus so kurz vor Ultimo auf die Tagesordnung kommt, dass kaum noch Zeit für gründliches Überlegen und Abwägen ist. Aber – im Unterschied zu den 2500 Euro für den Verein der Theaterfreunde aus Rüdersdorf und Schöneiche, denen das Geld verweigert wurden – hatten der Bürgermeister und seine zuständige Verwaltungsmitarbeiterin Franziska Barth, Glück. Sie bekamen den kommunalen Eigenanteil in Höhe von 150 000 Euro per Beschluss bewilligt.

Auch, weil damit ein weiteres Stück deutsch-polnischer Zusammenarbeit verwirklicht werden könnte. Franziska Barth und Steffen Zwickirsch, Vorsitzender des Rüdersdorfer Bergbauvereins, brachen mit ihren Ausführungen eine Lanze für das Projekt.

Es geht um die weitere Gestaltung des historischen Berg- und Kalkwerk-Museumsparks. Der Museumspark mit den 17 Denkmalen aus der 800-jährigen Geschichte der industriellen Kalkförderung und Verarbeitung im Brandenburgischen.

Was die Gemeindevertreter schon fast vergessen hatten, für ein Konzept einer Bergbauausstellung haben sie vor fast fünf Jahren bereits 20 000 Euro ausgegeben. Nun kann dieses von einer Potsdamer Agentur, mit Unterstützung des Uniprofessors Helmut Wolff, der Kultur GmbH sowie des Bergbau- und des Heimatvereins erarbeitete Papier endlich als Grundlage für die weiteren Arbeiten hergenommen werden.

Weitaus mehr Geld wird aber gebraucht, um das nach der Wende schon einmal sanierte historische Magazingebäude nun erneut als Anziehungspunkt im Kultur- und Bildungstourismus herzurichten – teilweise auch zu sanieren und zu reparieren. Ins Haus soll eine umfassende, ständige Bergbau-Ausstellung einziehen. Publikumsmagnet wird, so Franziska Barth, ein 360-Grad-Kino sein, dass besondere Einblicke in die Geschichte ermöglicht. Insgesamt schlägt das Vorhaben, das wieder – wie die Hafenbauten hier wie dort – gemeinsam mit der polnischen Gemeinde Santok auf den Weg gebracht wurde, mit 990 000 Euro zu Buche. Bei 85-prozentiger Förderung sind somit als kommunaler Eigenanteil exakt 148 500 Euro aufzubringen.

Da der Antrag für die Mittelausreichung im Koopperationsprogramm INTERREG VA Brandenburg–Polen 2014 bis 2020 nun recht eilig bis 30. April auf den Weg gebracht werden musste, fühlten sich die Gemeindevertreter arg bedrängt. „Da kommt so ein Beschluss wieder einmal völlig überraschend, wie Weihnachten auch jedes Jahr“, monierte Norbert Pose (CDU). Er kritisierte, zudem, das der Antrag weder im Finanzausschuss noch im Ortsentwicklungsausschuss beraten wurde. Für Marcel Nickl (UBB/HwG) gab es noch einen weiteren Gesichtspunkt, der zu kurz komme. „Ein dreiviertel Jahr haben wir um die Kultur GmbH gekämpft, und jetzt wird schon wieder eine Million für ein einzelnes Projekt ausgegeben. Was muss dafür verschoben werden?“ fragte er. Auch Johann Meintrup (CDU) fand die Eile unangebracht, wenn doch das Förderprogramm noch bis 2020 laufen würde.

Die Zustimmung zum Antrag fiel dann auch knapp mit acht Stimmen dafür, bei sechs dagegen aus. Zumal sieben Gemeindevertreter sich der Stimme enthalten hatten.

Rita Nachtigall (SPD) konnte es sich nicht verkneifen, nach der Abstimmung noch einmal nachzufragen „wann denn die Verwaltung endlich einmal daraus lernt und ihre Anträge nicht immer so kurz vor Toresschluss einbringt“.