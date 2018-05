Zustand des Altenheims ist kritisch

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Zukunft des Städtischen Alten- und Altenpflegeheims Eisenhüttenstadt ist ungewiss. Die baulichen Mängel sind so groß, dass nur ein Neubau in Frage kommt. Doch wer wann was und wo finanziert, ist noch nicht entschieden.

Die Zeit am Städtischen Alten- und Altenpflegeheim an der Poststraße ist offensichtlich stehengeblieben. „Eingeschränkter Winterdienst. Fahrräder bitte schieben!“ heißt es auf einem Aushang am Tor der kommunalen GmbH. Nur am Gebäude selbst nagt der Zahn der Zeit unaufhörlich. Eine Erneuerung ist dringend notwendig, um den Fortbestand von drei Altenheimen in Eisenhüttenstadt zu sichern.

„Die Betreuung der Bewohner ist weiterhin gewährleistet“, erklärt Gerlinde Fürstenberg, die Geschäftsführerin. Ihr Vorgänger Martin Jenemann sagte bereits im Oktober 2015: Man könne in dem Haus nur noch maximal drei bis vier Jahre ausharren. Die vier Jahre wären 2019 abgelaufen. „Ohne Erneuerung ist der Bestand einer städtischen Altenpflegeeinrichtung in Eisenhüttenstadt nicht möglich“, so Jenemann damals. Gerlinde Fürstenberg betont jetzt: „Eine Umwandlung der Doppelzimmer in Einzelzimmer erfolgt schrittweise bis 2020.“ Die Größe entspreche nicht den geltenden Vorschriften. „Die anderen baulichen Mängel wie beispielsweise die Sanitäranlagen können nur durch einen Neubau behoben werden.“

Wie die Märkische Oderzeitung erfahren hat, soll es Schimmelbefall in dem Altenheim geben, das 1991 nach drei Jahren Bauzeit bezogen wurde. Gerlinde Fürstenberg versichert: „In Bewohnerzimmern gibt es keine Schimmelprobleme!“ Diese würden hin und wieder in den Kalt-Erkern auftreten. Die befinden sich am Ende der Flure auf den Wohnebenen, werden ihr zufolge jedoch nicht benutzt, da sie unbeheizt seien und es keinen barrierefreien Zugang gebe. Die Erker würden zu Dekorationszwecken beziehungsweise als Winterquartier für zwei Zwergkaninchen dienen. Der Schimmel werde durch den Hausmeister beseitigt.

Nach Angaben der Geschäftsführerin bewohnen aktuell 84 Frauen, 34 Männer und zwei Ehepaare das Heim. Insgesamt stünden 89 Einzel- und 26 Doppelzimmer zur Verfügung. Wer Pflegegrad 1 hat, bezahlt für einen Monat vollstationärer Pflege 2097 Euro. Von der Pflegekasse gibt es bei dieser niedrigsten Stufe keinen Zuschuss. Bei den Pflegegraden II bis V beträgt der Anteil des Bewohners 1465 Euro. Die Differenz zu den realen Kosten trägt dann jeweils die Pflegekasse. Je höher der Pflegegrad desto höher der Zuschuss und desto höher die realen Kosten. Ein Beispiel: Für einen Bewohner mit Pflegegrad V belaufen sich die Gesamtkosten pro Heimplatz im Monat auf 3470 Euro. Sollte der Neubau für ein städtisches Altenheim gestemmt werden, dürften die Kosten für die Bewohner weiter steigen.

Doch wie soll es weitergehen? Gerlinde Fürstenberg beruft sich auf die noch laufende Prüfung der Zusammenführung von Altenheim und Krankenhaus. „Dazu ist eine umfassende wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Prüfung notwendig“, sagt die Geschäftsführerin. Eine Entscheidung durch die Stadtverordneten soll Mitte des Jahres fallen. Doch nach MOZ-Informationen ist die geplante Zusammenführung der Unternehmen längst nicht in trockenen Tüchern.